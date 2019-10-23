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شاهد بالمجان Match Barcelona – أستقبل تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة vs سلافيا...

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مباراة vs  سلافيا براج – القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وسلافيا براج والتي ستقام يوم الأربعاء 22 أكتوبر 2019 وذلك في إطار مباريات الجولة الثالثة  في دور المجموعات من بطولة والتي يفضل متابعتها عدد كبير من المتابعين في الشرق الأوسط بوجه عام.

دوري أبطال أوروبا الجولة الثالثة

مباراة  سلافيا براج x برشلونة دوري ابطال اوروبا تقام المباراة يوم الأربعاء 22 أكتوبر 2919  المباراة تقام الساعة “21:00 م عبر قناة  “beIN Sports 

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة vs  سلافيا براج

مباراة برشلونة vs  سلافيا براج من خلال مباراة اليوم سيحاول كل من الفريقين سواء برشلونة و  سلافيا براج الفوز فيها لشعور بالراحة قبل مباراة العودة، مباراة برشلونة و سلافيا براج كما أن الفريقين وقعا في المجموعة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

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والجدير بالذكر برشلونة افتتح موسمه في دوري الأبطال، بالتعادل مع بوروسيا دورتموند بدون اهداف  وسيحاول خلال مشواره في الجولة الثالثة بدوري أبطال أوروبا التي تقام الاربعاء 22 أكتوبر  2019 .

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وسلافيا براج

ويمكننا أن نتابع مباراة برشلونة و سلافيا براج من خلال قناة بي إن سبورت إتش دي ، ولكن هذه القناة ليست مفتوحة للجماهير، ولا بد أن تقوم بالاشتراك فيها حتى تستطيع المتابعة، ولكن هناك مجموعة من القنوات التي سوف تعمل على نقل المباراة ومن أهمها:

اسم القمر اسم القناة التردد
نايل سات Oromia 12380
NSS12 ETV 3 12379 – H
نايل سات GALI KURDISTAN 10899 – H

وبهذا نكون قد قدمنا لكم القنوات المفتوحة التي يمكنكم من خلالها متابعة مباراة برشلونة وسلافيا براج   في إطار الجولة الثالثة  من دوري أبطال أوروبا.

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