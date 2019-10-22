“تصحيح إشارة” تردد قناة سي بي سي سفرة الجديد 2019 على النايل سات الدنيا بطعم جديد

تردد قناة سي بي سي سفرة، تعد قناة سي بي سفرة من أكثر القنوات التي تحتل أكبر مراكز البحث في قنوات الطبخ، وهي إحدى القنوات التابعة لمجموعة سي بي سي المتنوعة، حيث أننا أعادتنا من مجموعة سي بي سي أنها دوما قناة رائدة في شتى ومختلف المجالات.

قناة سي بي سي سفرة الجديد 2019

تعتبر قناة سي بي سي سفرة هي أول قناة مصرية تم تخصيصها لتكون قناة خاصة بفن الطبخ والمرأة، والتي تهتم بشئون البيت والأسرة وبالأخص المرأة، ومن أهم برامجها التي تقدمها من خلال شبكتها هو برنامج هي وبس التي تقدمه الإعلامية المشهورة رضوى الشربيني.

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تردد قناة سي بي سي سفرة على القمر الصناعي نايلسات

أهم ما يميز قناة سي بي سي سفرة بان قناة مفتوحة ومتاحة للجميع ليس هناك أي اشتراك شهري لها لكي نتمكن من متابعتها، وهي قناة مجانية يتم استقبالها على القمر الصناعي نايل سات 7، كما أن لها موقع إلكتروني خاص بها وذلك لمتابعة برامجها أولا بأول والمشاركة فيها.

كما ان لقناة سي بي سي سفرة قناة على اليوتيوب لمتابعة كافة حلقات البرامج المختلفة بها وذلك أذا فاتك موعد عرضها الأصلي، ويمكن معرفة تفاصيل أكثر عن موعد البرامج وعرضها بالقناة من خلال زيارة موقع سي بي سي سفرة على الفيس بوك.

يتم استقبال قناة سي بي سي سفرة على تردد 11487 أفقي بجودة سي دي ومعدل الترميز 27500، وهى قناة مجانية غير مشفرة.