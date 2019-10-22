تردد قناة كرتون نتورك 2020 استقبل Cartoon Network بالعربية عبر النايل سات وعربسات

تردد قناة كرتون نتورك بالعربية 2020 من أبرز ترددات قنوات الأطفال الذي تقع عليها عملية بحث ضخمة من الوالدين، وذلك من أجل أبنائهم، حيث أن تلك القناة تتميز بمزايا مختلفة ومتعددة ، وهذا ما يجعلها تأتي في مقدمة قنوات الكرتون وبرامج الأطفال، وتلقي تلك القناة اهتماماتها على تقديم برامج الأطفال المدبلجة من اللغات الأجنبية، لذا نقدم لكم تردد قناة CN Arabia للأطفال من موقع اعرف كورة.

تردد قناة كرتون نتورك Cartoon Network بالعربية 2020

تقوم قناة كرتون نتورك بتقديم جميع محتواها باللغة العربية، وذلك نظراً أنها تخاطب الأطفال العرب في جميع أنحاء الوطن العربي، ومحتواها يناسب جميع الفئات العمرية حتى 16 عام، حيث أنها لا تتخصص فقط في تقديم البرامج الترفيهية والكرتون وبرامج الأطفال الممتعة، بل أنها تقدم البرامج التعليمية وترغب في تعليم الأطفال اللغة الإنجليزية وقواعدها والحروف في اللغة العربية والأرقام، ومن أبرز برامج قناة السي إن للأطفال.

مسلسل باتمان ويقدم شخصية كرتونية خيالية محببة جدا لدي الأطفال.

مسلسل الهواة المبتدئون.

فيلم توم وجيري والصغيرة روبين.

فيلم مدمر الكائنات الفضائية.

فيلم المصارعين المقنعين.

تردد قناة سي إن بالعربية

القمر التردد القطبية معدل الخطأ معدل الترميز النايل سات 12226 أفقي 6/5 27500 العرب سات 11747 أفقي 4/3 27500

ومن الجدير ذكره أن تردد قناة كرتون نتورك يتم عرضه من دولة الإمارات، حيث أن تلك القناة تابعة لشبكة نتورك الضخمة التابعة لشركة ترنر، وبدأت القناة بثها منذ ثمانية أعوام في الشرق الأوسط ودول شمال أفريقيا، وإنها حققت نجاح مبهر في تلك الفترة، ونافست جميع قنوات الأطفال، لما تقدمه من برامج نافعة ومفيدة للأطفال على المدى البعيد، لذا يحرص الآباء والأمهات على توفير تردد قناة كرتون نتورك بالعربية من أجل أطفالهم.