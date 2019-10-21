“إشارة” تردد قناة نجوم هوليوود 2019 الجديد على القمر الصناعي نايلسات موجة لأفلام الرعب الحديثة

تعد قناة نجوم هوليود الرعب والتي تم إطلاقها في بدايات عام 2019 من أحدى القنوات التي تخصص مجال عرضها في أفلام الأثارة والأكشن والرعب وهى من أحد مجموعة من القنوات الأخرى التي تم إطلاقها معا في الوقت نفسه قنوات نجوم هوليود أفلام هوليود سواء كانت تلك الأفلام الأمريكية حديثة أو كلاسيكية أو أفلام معاصرة.

تردد قناة نجوم هوليود الرعب 2019

كما واضح من إسم القناة أنها انفردت في تقديم أفلام الرعب والإثارة والأكشن بأعلى درجاته المسجلة في سينما هوليود، وتتميز قناة نجوم هوليود عن غيرها من قنوات أفلام الرعب في أنها لا تقوم بقطع مشاهدة الفيلم الفواصل الإعلانية إلا أن هناك شريط أسفل الشاشة يتم عرض الإعلانات عليه على مدار مشاهدة الفيلم لتجنب تشتيت إنتباه المشاهد أو الشعور بالملل لقطع مشاهدة الفيلم عليه.

تردد قناة نجوم هوليود الرعب على نايل سات

كما تقوم القناة بترجمة الأفلام الأجنبية ترجمة سهلة وبسيطة على الشاشة وليست مدبلجة وذلك لضمان عرض النسخة الأصلية من الفيلم ، ولا تحتاج مشاهدة قناة نجوم هوليود الرعب أي أشتراك شهري لمتابعتها حيث يتم عرضها على قمر النايل سات المجاني وليس قناة مشفرة.

لكل من يرغب في معرفة طريقة تحميل قناة نجوم هوليود على الريسيفر الخاص به فما هي إلا خطوات سهلة وبسيطة ويتم تحميل القناة في غضون دقائق معدودة إذا اتبعت الإرشادات الآتية كما يجب:

بعد تشغيل الجهاز الخاص بك ، يتم اختيار القائمة Menu، و اختار Manual Installation وذلك لتحميل القمر المراد تثبيته وهو النايل سات ، و إدخال تردد قناة عرب هوليود الرعب وهو يحمل 3 ترددات 11488 أو 12562 أو 12604 ، واختر الإستقطاب سواء أفقي H أو رأسي V ، معدل الترميز 27500، والضغط على زر البحث لتحميل القناة والتثبيت.