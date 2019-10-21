تردد قناة أي تي في ATV التركية الحديث الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان

ننشر تردد قناة ATV التركية لكل عشاق ومحبي المسلسلات التركية، وهى أحد اشهر القنوات التركية الفضائية والمجانية، وهى القناة الناقلة للمسلسل الأشهر المؤسس عثمان والذي من المنتظر عرضه خلال الأيام القليلة القادمة، حيث حظي هذا المسلسل على شهرة كبيرة ونسب بحث عالية على محركات بحث جوجل على الرغم من أنه لم يعرض بعد، وذلك لأنه المسلسل المُكمل للمسلسل الشهير قيامة ارطغرل الذي استمر عرضه على قناة ATV على مدار خمسة سنوات ماضية.

وأعلن مؤلف المسلسل عن بدء سلسلة جديدة من مسلسل المؤسس عثمان الذي ينتظره الملايين من المُتابعين حول العالم بشعف وشوق كبير وذلك عبر قناة أي تي في التركية، وإليكم تردد القناة في السطور التالية مقدم من” اعرف كورة”.

تردد قناة أي تي في ATV التركية الحديث

حيث يمكن الآن لكل متابعي المسلسلات التركية ومسلسل المؤسس عثمان الحلقة الأولى استقبال تردد قناة أي تي في ATV على الأقمار الصناعية المختلفة بدون أي انقطاع من خلال الترددات التالية:

تردد قناة ATV على القمر الصناعي تركسات

تردد القناة: 11628.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: افقي.

المدار: 42.0°E.

معامل تصحيح الخطأ: 6\5.

تردد قناة ATV على القمر الصناعي أستر

تردد القناة: 12692_ 11243.

الاستقطاب: افقي.

معامل تصحيح الخطأ: 6\5.

معدل الترميز: 27500.

ومن الجدير ذكره أنه قد ظهر الإعلان الترويجي الخاص بمسلسل المؤسس عثمان الحلقة الأولى،وفيه يظهر القائد وهو داخل خيمته وصوت جده السلطان سليمان شاه ينصحه بالعدل وعدم الظلم وأن يكون ناصراً للمظلومين، ويقوم بدور البطولة الممثل التركي بوراك أوزجفيت.