التردد السحري الشبكي يظهر وينزل جميع قنوات النايل سات بضغطة واحدة “تنزيل كل القنوات الجديدة 2020”

انتشر في الآونة الأخيرة التردد السحري لقنوات النايل سات، حيث تزايد عمليات البحث من جانب المشاهدين في جميع أنحاء الوطن العربي عبر محرك البحث جوجل عن تردد واحد يمكنه تحميل وتنزيل جميع قنوات القمر الصناعي نايل سات، حيث انتشر بالفعل تردد واحد سحري يمكن من خلال ضبطه على أجهزة الإستقبال الخاصة بكم أن يظهر كل قنوات النايل سات دون عناء أو مجهود وذلك بتقنية وجودة عالية.

ونستعرض معكم من خلال السطور التالية التردد الشبكي السحري الذي يمكن من خلاله تحميل وتنزيل جميع ترددات القنوات على القمر الصناعي المصري النايل سات بضغطة واحدة.

القمر الصناعي نايل سات

تمكن القمر الصناعي النايل سات أن ينال ثقة العديد والعديد من القنوات العربية التي تبث من خلاله في مختلف الدول العربية، حيث يتمتع القمر الصناعي النايل سات بتقنية عالية وتغطية مساحة جغرافية كبيرة وهو ما جعله الخيار الأول للقنوات العربية وبعض القنوات الأفريقية والأوروبية، وتمكن القمر الصناعي النايل سات من احتلال مكانة متميزة في جميع البلدان العربية، وأصبح هو الأكثر مشاهدةً لدى جميع المشاهدين العرب خلال السنوات الماضية.

التردد السحري للنايل سات

يمكنكم إلتقاط القمر الصناعي نايل سات من خلال إتباع بعض الخطوات السهلة والبسيطة التالية:

أولاً: يتم الاستعانة بفني متخصص من أجل التوجيه الصحيح لطبق الإستقبال للحصول على أقوى إشارة ممكنة.

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ثانياً: يجب استخدام أفضل أنواع الأسلاك النحاسية للوصل بين الطبق وجهاز الاستقبال الرسيفر على أن لا يقل الأوم عن 75.

ثالثا: يفضّل إختصار المسابقة بين الطبق وجهاز الاستقبال الرسيفر قدر المستطاع حيث أنه كما كان طول السلك قصيراً كلما زادت جودة الصورة وقوة الإشارة.

رابعاً: يتم ضبط جهاز الاستقبال على الترددين التاليين، حيث أن ضبط هذين الترددين على أجهزة الاستقبال الخاصة بكم يمكنكم من الحصول على ترددات جميع القنوات على القمر الصناعي نايل سات بجودة صورة ممتازة وبأعلى إشارة وبدون تشويش أو إنقطاع:

تردد 11603 أفقى H، معامل ترميز 27500.

تردد 10758 عمودي V، معامل ترميز 27500.

التردد الشبكي لضبط كل قنوات النايل سات 2020

تجدر الإشارة إلى أنه يمكن إستقبال العديد من الأقمار الصناعية على أجهزة الإستقبال الخاصة بكم بجانب إستقبال القمر الصناعي النايل سات، حيث يوجد عدد من الأقمار الصناعية في نفس الحيز الذي يوجد فيه القمر الصناعي النايل سات، ومنها الأقمار الصناعية: القمر يوتلسات 8 غرب ، و القمر يوتلسات 7,3، حيث توجد ثلاثة حزم لإرسال القنوات، والتي تختلف كل منها من حيث تغطيتها في البلدان العربية، ولذلك يجب عليك الاستعانة بفني متخصص إذا أردت استقبال المزيد من الأقمار الصناعية للإستمتاع بمشاهدة العديد من القنوات.