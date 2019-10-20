يتابع العديد من الأفراد تحديثات تردد قناة توم وجيري الجديد على النايل سات لأحدث برامج وأغاني الأطفال وكرتون القط والفأر، حيث أن تلك القناة تُعد من أكثر القنوات بحثًا عبر النايل سات، ويرغب الجميع في متابعة التردد الخاص بها، نظرًا لما تقدمه من برامج منوعة ومميزة وأفلام كرتونية محببة للملايين أهمها كرتون توم آند جيري الذي لاقى نجاح كبير في مجال أفلام الكرتون، ويُعد الكرتون الوحيد الذي يجذب الكبار والصغار بلا استثناء، فهو ملائم لكافة الأعمار.

تردد قناة توم وجيري الجديد

يعتبر كرتون Tom and Jerry من أفضل أفلام الكرتون في الوطن العربي، ويتابعه الملايين من الأطفال، رغم أنه يعتبر من أقدم أفلام الكرتون التي تم إنتاجها منذ عشرات السنوات، إلا أنه مازال يجذب الآلاف من الأفراد، ويُصنف كواحد من أكبر مسلسلات الأنمي في تاريخ البشرية، ويلاقى في كل مرة عرض له إقبال كبير من الجميع ونجاح هائل.

اسم القناة التردد الاستقطاب معامل الترميز القمر الصناعي قناة “توم وجيري” 11354 عمودي – V 27500 نايل سات

تدور أحداث كرتون القط والفأر حول مطاردة قوية تحدث بين القط توم والفأر جيري، وصراع كبير في إطار كوميدي، لمحاولة توم إلقاء القبض على جيري لتناوله كوجبة شهية، ولكنه يُعرف بغباءه، ففي كل مرة يهرب منه جيري، بموقف كوميدي يُضحك الكبير والصغير لأن جيري يُعرف بالذكاء والمكر ويستطيع الهرب بكل سهولة من أي مصيدة يقوم القط بفعلها له، وهو من الأفلام الكرتونية الملائمة لكافة الأعمار، ويحتوي على العديد من الحلقات الكرتونية المُضحكة.

برامج توم وجيري

تم إطلاق قناة توم آند جيري هذا العام، ولكنها استطاعت في وقت قياسي أن تجذب الملايين من الأفراد، لأنها تقدم برامج مميزة وجذابة، بالإضافة إلى مسلسلات الأنمى العديدة، وتتميز أفلامها بقدرتها على تنمية وتفتيح مدارك الطفل ونموه وتربيته تربية صحيحة، كما أنها تُقدم دروسًا تعليمية للأطفال عبر القناة.