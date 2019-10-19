تردد قناة توم وجيري 2019 Tom and Jerry على النايل سات لمشاهدة كرتون القط والفأر

يُعد تردد قناة توم وجيري 2019 Tom and Jerry من أكثر الترددات بحثًا عبر النايل سات، على الرغم من أنها من أجدد قنوات الأطفال التي نزلت مؤخرًا على النايل سات، فهي تقوم بتقديم مجموعة جميلة ومتنوعة من أفلام الكرتون المحببة للصغار والكبار أيضًا، وهي تساعدهم على اكتساب الأخلاق الحسنة والعادات الحميدة، بالإضافة إلى الألعاب والأغاني التعليمية المميزة، لتجذب الأطفال من كافة أنحاء العالم وليس الوطن العربي فقط.

تردد قناة توم وجيري 2019

يمكن للجميع ضبط تردد القناة على النايل سات عبر أجهزة الريسيفر الخاص بالفرد، وجعل الأطفال يستمتعون بمتابعة أفضل حلقات مسلسل القط والفأر كاملة على مدار الساعة دون فواصل إعلانية مملة، فحظت القناة على نسبة مشاهدة عالية في فترة زمنية وجيزة، لأنها تختار البرامج التي تقدمها بعناية كبيرة، وتقدم مجموعة كبيرة من البرامج الكرتونية المُسلية والشيقة للأطفال، والتي تسعى إلى تطوير سلوكهم بشكل إيجابي عن طريق اكسابهم الصفات الحميدة كتوسيع المدارك والتعاون ومساعدة الآخرين وحب الغير.

القمر الصناعي التردد الاتجاه معدل الترميز نايل سات 11354 عمودي 27500

برامج قناة توم آند جيري

تقدم قناة توم آند جيري العديد من البرامج المميزة والرائعة لكافة الأطفال والتي تجعلهم يقبلون على مشاهدتها والاستمتاع بها طوال اليوم دون أي فواصل إعلانية مملة، ومن بينها حلقات كرتون توم وجيري الشهيرة والذي حظى بمتابعة العديد من الأفراد في الوطن العربي، وأفلام الكرتون الشهيرة الأخرى كفيلم نيمو، رافانزل، علاء الدين، سنو وايت، برامج خاصة بالمسابقات والألعاب وخاصة ألعاب الذكاء لتنشيط مهارات الطفل وتشجيعه على الوصول للحل بنفسه.