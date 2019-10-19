تردد قناة توم أند جيري الحديثة على النايل سات 2019

تعد قناة توم وجيري من أحد أهم القنوات الفضائية التى تبحث عنها كل أسرة عربية من أجل الترفية عن أطفالهم، وقد أصبح توم وجيري أحد أشهر برامج الكرتون التي يحبها الصغار في جميع أنحاء العالم والكبار أيضا، ويذكر أن القناة تقدم على شاشتها أفضل برامج القط والفأر المعروفة، فهو يعتبر من أقدم وأشهر الكرتون والتي لا يزال الجميع يحبه ويتابعه حتى وقتنا الحالي، ومن خلال مقالنا التالي نقدم لكم أحدث تردد لقناة توم آند جيري 2019.

أحدث تردد لقناة توم آند جيري 2019

تستمر القناة طول اليوم في عرض البرامج والألعاب الممتعة والمختلفة التي فيها مغامرات شقية ومضحكة والتي تجذب اهتمام الأطفال بها، كما تعرض القناة سلسلة كبيرة ومتنوعة من كرتون توم وجيري على مدار اليوم بأستمرار، وتقدم أيضا مجموعة من الأفلام الكرتونية المتميزة التي تنال إعجاب الأطفال، وتعمل القناة على تقديم محتوى هادف الغرض منها تنشيط عقل الاطفال.

استقبال تردد قناة توم آند جيري على النايل سات

حيث أن القناة هي من القنوات المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات مجانا وليس لها أي اشتراك، لذلك يمكنكم استقبال القناة والاستمتاع بالمغامرات وحلقات متنوعة ومضحكة جدا تجذب الجميع للمشاهدة، وذلك فين حين كتابة المعلومات المخصصة للقناة على جهاز الإستقبال الخاص بك بكل سهولة كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

Advertisements

التردد: 11354.

معدل الترميز: 27500.

الاتجاه: عمودي.