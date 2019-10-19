ننشر لكم أحدث تردد قناة توم وجيري Tom and Jerry على القمر نايل سات لمتابعة أجدد مغامرات القط والفأر

توم وجيري مسلسل كرتوني له مكانه خاصة عند الكبير قبل الصغير، فمن منا لم يشاهد ويستمتع بمطاردات القط توم للفأر جيري، وكم أضحكتنا المقالب التي يصنعها جيري في توم، فإذا كنت تريد الاستمتاع بحلقات أكثر لتوم وجيري عليك متابعة قناة توم وجيري على القمر نايل سات، ومن هذا المقال يمكنك الحصول على تردد قناة توم وجيري.

أحدث تردد قناة توم وجيري (Tom and Jerry) على نايل سات:

أصبح مسلسل توم وجيري من أشهر مسلسلات الكرتون التي تم إنتاجها في القرن العشرين، ونالت إعجاب الناس في جميع أنحاء العالم بدون مبالغة، وللاستمتاع بمشاهدة حلقات توم وجيري طوال اليوم إليك تردد أفضل قناة لكرتون توم وجيري على نايل سات.

اسم القناة: قناة توم وجيري Tom & Jerry.

التردد: 11354

الاستقطاب: عمودي V.

الترميز: 27500 – 3/4.

من هو صاحب فكرة شخصيات توم وجيري Tom & Jerry:

ترجع فكرة الكرتون الكوميدي توم وجيري لـ( جوزيف باربيرا) وشريكه ( وليام هانا)، وكان الشريكان قد بدءا مع شركة جولدوين ماير” M-G-M، وقاما بتكوين الفكرة حول القط توم والفأر جيري، وتولى باربيرا رسم الشخصيات بينما تولى هانا الإنتاج، وحققت تلك الحلقات نجاحاً واسعاً واستطاعت حصد سبع جوائز أوسكار، وتم إنتاج 300 فيلم للشخصية توم وجيري على مدار 60 عاماً.