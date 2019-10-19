تردد قناة MBC العراق الجديد على القمر الصناعي النايل سات – أحدث ترددات ام بي سي 2020

من المعروف أن شبكة قنوات MBC تحظى باهتمام عدد كبير من المتابعين، لذا تهتم باطلاق قنوات مخصصة لمحبيها بكافة الدول العربية، ومن القنوات التي أطلقت منذ عدة أشهر هي mbc العراق لتصبح في وقت قصير أحد أقوى قنوات البرامج والمسلسلات العراقية، وبانضمامها لشبكة قنوات ام بي سي MBC السعودية، أصبحت تحظى بعدد مشاهدات يومية كثيرة، وفي هذا التقرير نقدم لكم تردد mbc العراق لكل من يبحث عن تنزيل القناة على جهاز الاستقبال لديه.

تردد قناة mbc العراق

تابع معنا أحدث تردد لقناة mbc ام بي سي العراقية، واستمتع بمتابعة البرامج والمسلسلات العراقية من خلال التردد بالجدول التالي

تردد mbc العراق بصيغة HD الجودة الفائقة:

القمر الصناعي نايل سات عرب سات التردد 12226 11862 الاستقطاب أفقي H رأسي V معدل الترميز 27500 27500 معامل تصحيح الخطأ 5/6 3/4

تردد mbc العراق بصيغة SD الجودة العادية:

القمر الصناعي نايل سات عرب سات التردد 11938 11862 الاستقطاب رأسي V رأسي V معدل الترميز 27500 27500 معامل تصحيح الخطأ 5/6 3/4

قناة mbc العراق

بعد انضمام ام بي سي العراقية لمجموعة ام بي سي mbc بعد بدايتها في 17 فبراير من العام الجاري، زادت قوة ومشاهدات قنوات MBC حيث تضم القناة مجموعة كبيرة من البرامج التي ينتظر موعدها الكثير من الناس في العراق والعالم العربي، وكذلك مسلسلات وأفلام عراقية، وبتنزيل تردد القناة يمكنك الإستمتاع بالمحتوى المميز الذي تقدمه.