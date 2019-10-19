يُعد تردد قناة توم آند جيري الجديدة 2019 Tom and Jerry على النايل سات من أكثر الترددات بحثًا عبر النايل سات، ويهتم بمتابعتها العديد من الأفراد من الكبار والصغار، نظرًا لقيامها بعرض كرتون توم وجيري المعروف باسم القط والفأر، وهو من أهم أفلام الكرتون التي تم إنتاجها منذ عشرات السنوات ولكنها مازالت تحتل المكانة الأولى بين كافة أفلام الكرتون المتواجدة على الشاشات الفضائية في تلك الأيام.

تردد قناة توم آند جيري الجديدة 2019

ويرجع السبب وراء شهرة كرتون توم وجيري إلى الكثير من الشباب يعيدون ذكرياتهم وطفولتهم عند مشاهدة هذا الكرتون المُحبب لهم، فيشاهده نسبة عريضة من الجمهور العربي المصري، الذين تربوا عليه منذ الصغر، فعلى الرغم من أن جميع حلقات توم وجيري قديمة ومن سبعينات وثمانينات القرن الماضي، إلا أنه مازال العديد من الأفراد يتابعونها مهما تمت إعادتها، وكانوا يترقبون أي حلقة لهذا الكرتون.

القمر الصناعي، النايل سات. التردد، 11354. Advertisements الاستقطاب، عمودي. الترميز، 27500. الاتجاه، 5/6.

مميزات قناة توم وجيري

ولذلك نجحت قناة توم وجيري في جذب قاعدة جماهيرية كبيرة، لأنها تقوم بعرض كافة حلقات الكرتون على مدار 24 ساعة بلا إنقطاع ولا فواصل إعلانية كبيرة، بالإضافة إلى العديد من الأفلام الكرتونية الأخرى المميزة للكبار والصغار، والألعاب الترفيهية وألعاب الذكاء، وأكثر ما يميزها أنه يمكن للجميع استقبالها بكل سهولة عبر النايل سات بإدخال التردد الخاص بالقناة وضبط الاستقطاب ومعامل الترميز دون الحاجة إلى اشتراك إضافي.