تردد قناة المغاربية الجديد لمتابعة أحداث الشارع الجزائري – أحدث ترددات نايل سات 2020

تردد قناة المغاربية، منذ ثمانية أعوام ظهر البث الأول لقناة مغاربية الجزائرية، التي تنبض بروح الشعب الجزائري لتقدم، أفضل البرامج المنتقاة، وهو ما جعل القناة ينتظرها الكثير من أبناء الشعب الجزائري، بل والكثير من أبناء العالم العربي، نظرًا للبرامج المميزة التي تطرحها قناة المغاربية الجزائرية، وفي إطار حرصنا على عرض كل ما يهم قرائنا الأعزاء في العالم العربي، ننشر لكم تردد المغاربية من خلال هذا التقرير.

قناة المغاربية الجزائرية

تقدم قناة المغاربية مجموعة من أفضل البرامج التي نالت اهتمام ورضا الشعب الجزائري، وتابعها الكثيرون منهم، ومن هذه البرامج: برنامج الحدث، وبرنامج العالم اليوم، وبرنامج صحتك لا بأس، وبرنامج دواكم في يدكم، وبرنامج قالت الصحف، وجميعها برامج تثقيفية وتوعوية ينتظرها الكثير من المشاهدين، بالإضافة إلى نقل أحداث الشارع الجزائري لحظة بلحظة تحت شعار حيث لا سقف للحرية.

تردد قناة المغاربية الجزائرية الجديد

يمكنكم معرفة تردد قناة المغاربية الجديد على القمر الصناعي النايل سات، من خلال الجدول التالي، حيث أن التردد يتم تغييره من فترة لأخرى:

القمر الصناعي التردد الاستقطاب الترميز نايل سات Nilesat 11315 رأسي V 27500-7/8

وتعد المغاربية قناة إخبارية من الطراز الأول، حيث يمكن من خلالها متابعة الأحداث الجزائرية والعربية الجارية، وذلك على مدار اليوم دون توقف أو انقطاع، كما يمكن متابعة القناة على فيسبوك أو يوتيوب في حالة توقف إذاعة القناة، كما حدث على فترات خلال الأسابيع الماضية.