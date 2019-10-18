تردد قناة طيور بيبي على القمر الصناعي النايل سات والعربسات 2019

نقدم لكم من خلال موقعكم اعرف كورة، تردد قناة طيور بيبي الجديد على القمر الصناعي العربسات والنايل سات، لعام 2019، والتي تعتبر أحد القنوات الهادفة والمميزة للأطفال، التي تعرض على المشاهدين المحتوى الفريد من نوعه والذي يختلف كثيراً عن المعروض على بقية القنوات، فالقناة تهتم كثيراً بعمر الأطفال المستهدفين، ومراجعة المحتوى تربوياً، كما أنها تهتم بمراعاة تعاليم ديننا الإسلامي، والعادات والتقاليد في مجتمعاتنا العربية، حيث أنها تساعد في تأهيل الطفل على الالتحاق بالمدرسة أو الحضانة.

تردد قناة طيور بيبي الحديث

تتميز قناة طيور بيبي بأنها تقوم بعرض مجموعة من الأناشيد والأغنيات والبرامج المميزة، التي تتنوع بين ما هو ترفيهي أو تعليمي جذاب، كما تحرص القناة على نقل كل ما هو هادف ومفيد للأطفال، فهي تحرص على تعليمهم أداب الصلاة والصيام، وبعض الآيات القرآنية التي تتناسب مع سنهم، وعدد من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أنها حريصة على تنمية مواهبهم، والتتوسيع من إدراكهم لكل ما هو محيط بهم، ويمكنكم استقبال القناة من خلال إدخال البيانات التالية في الحقول المخصصة لها على أجهزة الاستقبال الخاصة بكم.

تردد القناة القمر الصناعي الاستقطاب معدل الترميز 11315 نايل سات افقي v 27500 11310 عرب سات افقي v 27500 11632 نايل سات افقي v 27500

شخصيات وأغنيات قناة طيور بيبي

تضم قناة طيور بيبي مجموعة من الشخصيات الشهيرة التي تقوم بتقديم البرامج ومنهم: إبراهيم السيلاوي، براء العويد، جوان، ليليان، يارا، زين، إياد، جاد، جنا، المعتصم بالله، الوليد، أما الأغنيات التي تتميز بها قناة طيور بيبي متعددة ومن أبرزها: أنشودة الحروف الإنجليزية، الألوان، نشيد الحروف العربية، نشيد الأرقام، قمر سيدنا النبي، حميدو الحافي، حميدو العاق، حمار جحا، الدودة، ليلى والذئب.