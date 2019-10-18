اضبط تردد اقوي قناة للكرتون توم وجيري Tom and Jerry علي النايل سات 2019

يعتبر كارتون توم وجيري من أجمل وأقدم الكرتون على القنوات حيث شاهد هذا الكرتون أجيال عديدة قديمة وحديثة ومعاصرة فهو الأقوى علي الإطلاق والأمتع للأطفال، كما أن الشباب والكبار يحبونه ويتابعونه أيضاً ولا يوجد بيت إلا وحرص على تواجد هذه القناة على جهاز الريسيفر لديه، ولذلك يتم تحديثها علي الدوام وبشكل مستمر علي القنوات الفضائية والأقمار الصناعية النايل سات.

توم القط وجيري الفأر هاتين الشخصيتين الكرتونتين والكوميديتين المحبوبتين لدي الجميع أفراد الأسره توم القط الشقي الذي يظهر دائما في عراك وينصب الفخوخ لجيري الفأر الذكي الذي دائما يوقع توم في الفخ الذي نصبه توم له وتتوالي الفخوخ من كل واحد فيهم للآخر، فقم بضبط القناة واستقبال ترددها الحديث علي جهازك لتستمع بمتاعبعة جميع حلقات توم وجيري الشيقة.

ضبط القناة

كل ما عليك هو ضبط جهاز الاستقبال على القناة عن طريق إدخال تردد قناة توم وجيري علي الخانة المخصصة للضبط والضغط علي اسم القناة وهي توم وجيري بتردد(11354) بمعدل ترميز (27500 – 3/4) استقطاب (عموديا V) وعلي الفور استمتع بمشاهدة اجمل حلقات المسلسل الكرتوني الأفضل لك ولأسرتك .