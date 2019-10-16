تردد قناة المغاربية الجزائرية 2 | الآن اضبط إشارة Al Magharibiba 2 على القمر الصناعي النايل سات بجودة ال HD

تردد قناة المغاربية الجزائرية الجديد، عبر موقعنا “أعرف كورة” نسعى دائما إلى تقديم كافة رغبات متابعينا الكرام حيث نقدم لكم محتوى إعلامي كامل محايد متنوع ما بين القضايا الاجتماعية والاقتصادية فضلاً عن تقديم المحتوى الترفيهي، ومع التغيرات التي طرأت مؤخراً في ساحات القنوات الفضائية نوفر لكم أعزاءنا المتابعين تردد Al Magharibiba 2 على القمر الصناعي النايل سات، ونشير إلى أن قناة المغاربية 2 هي قناة إخبارية يتم بث محتواها على مدار ال24 ساعة دون تشفير أو دفع اشتراك.

قناة المغاربية الجزائرية 2

تحت شعار “لا سقف للحرية” تم تأسيس قناة المغاربية 2 منذ ما يقرب من 8 أعوام، وهي قناة إخبارية جزائرية متنوعة، تبث محتواها عبر القمر الصناعي النايل سات على مدار اليوم “24 ساعة” مجانياً بدون تقطيع، وهي قناة تهتم بالشأن الجزائري بوجه خاص والشأن العربي بوجه عام.

قناة Al Magharibiba 2 تعد بمثابة النافذة الإعلامية الإخبارية الخاصة ب المواطن الجزائري، حيث تنقل للمواطنين الجزائريين القضايا المطروحة في الشارع الجزائري بشكل محايد كما تسعى بشكل فعال على إيجاد الحلول الجذرية لتلك المشاكل، كما أنها تخاطب كافة الفئات العمرية وتقدم للجميع المحتوى الجيد الذي يتناسب مع كل فئة عمرية مع مراعاة القيم والمبادئ العربية.

قناة المغاربية الجزائرية 2 تملك إدارة ناجحة، حيث تعمل بكل جهد على تقديم محتوى ذو تقنية عالية من التكنولوجيا الحديثة، كما تحرص إدارة القناة بشكل مستمر على تعزيز موقفها بين المنافسين مستخدمة أحدث وأجدد أنظمة البث ذات التقنية العالية HD، وSD كي تقدم أعلى صورة للمتابع ذات رؤية واضحة.

تردد قناة المغاربية الجزائرية 2

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 11315

الترميز: 27500

استقطاب: عمودي V

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

جودة: HD

تردد قناة Al Magharibiba 2

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 11258

الترميز: 27500

استقطاب: أفقي H

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

جودة: SD



عبر الأسطر السابقة وضعنا بين أيديكم أحدث وأجدد تردد قناة المغاربية الجزائرية 2 عبر النايل سات ونسعد دائما في تلقي كافة استفساراتكم وتعليقاتكم حول خطوات استقبال إشارة تردد قناة Al Magharibiba 2.

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