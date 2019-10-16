تردد قناة ماجد للأطفال الجديد 2020 على الأقمار الصناعية النايل سات وعرب سات Majid TV

تردد قناة ماجد Majid Channel للأطفال أصبح ترند على الإنترنت بسبب كثرة بحث الآباء والأمهات عنه، من أجل تنزيل القناة على جهاز الاستقبال ليستمتع بها أبنائهم، حيث تقدم قناة ماجد محتوى هادف يجذب الصغار والكبار، يتنوع بين البرامج التعليمية المفيدة والمواد الترفيهية الممتعة والأفلام الكرتونية الشيقة والأغاني والأناشيد الجميلة، وهو ما يجعل أولياء الأمور يسعون إلى إشغال أبنائهم بمتابعتها في وقت فراغهم.

تردد قناة ماجد Majid

في إطار اهتمام موقع اعرف نيوز بعرض كل ما يهم قرائها، نقدم لكم تردد ماجد الجديد 2020 على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، ويمكنك ضبط أحدث ترددات القناة لمتابعتها بأعلى جودة بث وأفضل صيغة HD، على مدار 24 ساعة يومياً، من خلال القيم الموجودة بالجدول التالي:

القمر الصناعي التردد الاستقطاب الترميز نايل سات Nilesat 12226 أفقي H 27500-5/6 نايل سات Nilesat 12467 أفقي H 27500-2/3 عرب سات Arabsat 11804 أفقي H 27500-3/4

قناة ماجد للأطفال Majid Channel

تقدم قناة ماجد كيدز Majid Kids TV العديد من البرامج المخصصة للأطفال والتي منها: برنامج ماجد، برنامج كسلان، برنامج أبطال الغد، برنامج أنا زهرة جونيور، وبرنامج النقيب خلفان، وذلك من خلال صورة فائقة الجودة، وهو ما يجعلها وجهةٌ للعديد من الأسر المصرية والعربية لما تقدمه من محتوى يحترم عقلية وذكاء الطفل، ويهدف لتنمية مهاراته وزيادة إدراكه.