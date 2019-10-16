تردد قناة ATV التركية الجديد 2020| اضبط إشارة أي تي في الناقلة لأحداث مسلسل قيامة عثمان

تردد قناة ATV التركية الجديد، متابعة منا عبر موقعنا “أعرف كورة” لما يطرأ من جديد في ساحة القنوات الفضائية نرصد لجميع متابعينا الكرام أهم وأجدد تلك ترددات القنوات وهو تردد قناة أي تي في التركية، ونظراً لاقتراب موعد عرض حلقات مسلسل قيامة عثمان والذي يتنظر عرض حلقاته الملايين سواء داخل المنطقة العربية أو خارجها، لوحظ زيادة البحث على Frequency Channael ATV من قبل محبي ومتابعي الدراما التاريخية وخاصة أن القناة التركية atv تنفرد بشكل حصري في عرض حلقات قيامة عثمان، لذا فقد خصصنا مقالنا اليوم كي نضع بين أيديكم تردد قناة ATV التركية عبر القمر الصناعي تركسات والقمر الصناعي أسترا.

قناة ATV التركية الجديد

على الرغم من حداثتها استطاعت في وقت قصر جداً قناة أي تي في التركية أن تمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة جداً، ويرجع السبب في ذلك إلى تميز محتواها الذي تقدمه إلى جماهيرها، واختيارها لمحتوى فريد ومميز، فضلاً عن قيامها ب ترجمة الأعمال التركية الدرامية إلى اللغة العربية، أو أن تقوم القناة بتحويل العمل الدرامي التركي إلى عمل مدبلج إرضاء لجميع متابعيها.

قناة ATV هي قناة متنوعة يتم بث محتواها عبر القمر الصناعي تركسات وأسترا، وذلك بعد أن تم إيقاف بث محتواها من القمر الصناعي المصري النايل سات، وتملك قناة أي تي في مكتبة غنية جداً تتضمن العديد من الأعمال الدرامية”التركية، العربية” وهو الأمر الذي ساهم في تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة امتداد خارج نطاق الأراضي التركية.

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قناة أي تي في التركية تعمل بشكل ملموس وواضح على تقديم أفضل الخدمات لمتابعيها، لذا فهي تتناول بشكل فعال جميع المشاكل الاجتماعية التي تتواجد على الساحة العربية وتحرص على تقديم حلول فعالة لها دون المساس بأي من المبادئ والتقاليد المتعارف عليها.

تردد قناة ATV عبر القمر الصناعي تركسات

القمر الصناعي: تركسات

التردد: 11628

المدار: 42.0°E

استقطاب: أفقي H

معامل تصحيح الخطأ:5/6

الترميز: 27500

الجودة: SD

تردد قناة ATV عبر القمر الصناعي أستر

القمر الصناعي: أستر

التردد: 12692 – 11243

استقطاب: أفقي H

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الترميز: 27500

الجودة : SD

عبر الأسطر السابقة أوضحنا لحضراتكم تردد قناة ATV الجديد عبر القمر الصناعي أستر وتركسات، وسوف يكون لنا متابعة مستمرة نوافيكم من خلالها بكل ما هو جديد أو تحديث يطرأ حول تردد قناة أي تي في التركية، كما نسعد دائما بتلقي تعليقاتكم واستفساراتكم حول استقبال إشارة تردد قناة atv 2020 فقط يتم ترك تعليق أسفل المقال وسوف يتم الرد عليكم بشكل فوري.