تردد قناة توم وجيرى الجديد على القمر الصناعي النايل سات

قناة توم وجيرى هى من القنوات المحببة لدى الأطفال، وهى قناة تنال إعجاب الكبير والصغير، وهى من أهم القنوات الرائدة في عالم مجال الأطفال، حيث أنها تقوم بعرض كرتون شيق ومثير للغاية، وهو الصراع بين القط والفأر والشجار بينهما، حيث أنها تجذب الطفل إليها بالأحداث التي تدور بين القط توم والفأر جيرى، واستطاعت هذه القناة أن تحتل مكاناً كبيراً على الساحة العربية في أنحاء الوطن العربي.

تردد قناة توم وجيرى الجديد

تقوم قناة توم وجيرى بعرض مجموعة من الأفلام الكرتونية الشيقة والرسوم المتحركة وذلك بجانب مجموعة من الألعاب المثيرة بين القط والفأر، حيث تهدف هذه القناة إلى تنمية عقل الطفل ومساعدته على التفكير وأيضاً تقوية ذكائه وتطوير مهاراته، هذا ما جعل هذه القناة تتميز بشكل كبير بين منافسيها من قنوات الأطفال، وتتميز هذه القناة بعدم وجود فواصل إعلانية بين الفقرات والبرامج حتى لا يمل المشاهد منها.

قناة tom and terry الجديدة

زادت معدلات البحث في الآونة الأخيرة عن تردد قناة توم أند جيرى الجديدة، وذلك لأنها لاقت نسبة مشاهدات عالية من العائلات ولم تقتصر على الأطفال فقط، حيث أن القناة تبث خلال 24 ساعة دون توقف حتى لا نشعر بالانزعاج والملل، والجدير بالذكر أن هذه القناة قد اقتبست اسمها من الكارتون الذي لاقى مشاهدات عالية توم اند جيرى، واليك عزيزي المُتابع تردد قناة توم وجيرى الجديد عبر القمر الصناعي النايل سات، وعلى موقعنا اعرف كورة فتابعونا: