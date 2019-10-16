تردد قناة مودي كيدز الجديد 2020 على نايل سات لمتابعة برامج الأطفال الشيقة Mody Kids

يحرص عدد كبير من العائلات العربية في مختلف أنحاء الوطن العربي على البحث دائماً على ترددات قنوات الأطفال المشهورة، والتي تحظى بإهتمام الأطفال لقضاء وقت ممتع وشيق، بالإضافة إلى تعلم المزيد والمزيد من المهارات وتنمية الوعي لديهم، وأصبح تردد قناة مودي كيدز من أكثر الترددات التي يتم البحث عنها من خلال محركات البحث خلال الفترة الأخيرة، لذا ننشر لكم من خلال موقعكم اعرف نيوز التردد الجديد لقناة الأطفال Mody Kids في 2020.

تردد قناة مودي كيدز

تمكنت قناة مودي للأطفال من احتلال مكانة متميزة بين كل قنوات الأطفال خلال الفترة الأخيرة، لذلك نقدم لكم التردد الخاصة بالقناة على القمر الصناعي نايل سات من خلال ضبط جهاز الاستقبال لديكم على القيم التالية:

القناة التردد الاستقطاب الترميز تردد قناة مودي كيدز Mody Kids 11603 أفقي H 27500

تردد مودي كيدز للأطفال الجديد

منذ إنطلاق بث قناة مودي كيدز للأطفال استطاعت أن تكتسب ثقة أولياء الأمور في كافة أنحاء الوطن العربي، حيث تحرص القناة على تقديم أفلام ديزني الكرتونية مثل فيلم السمكة نيمو الشهير، بالإضافة إلى فيلم سندريلا، وأفلام توم أند جيري، وأيضاً فيلم شركه المرعبين.