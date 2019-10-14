تردد قناة طيور الجنة بيبي عربسات ونايل سات Toyor Baby TV

تردد قناة طيور الجنة بيبي عربسات ونايل سات من أكثر القنوات التي يبحث عنها كل أب وأم يودون إمتاع أطفالهم، وتقديم محتوى هادف ذو قيمة لهم، كما أنه يتفق مع قيمنا وعاداتنا وتقاليدنا الشرقية، جاءت البداية تحديداً يوم 25 يناير عام 2008، حيث ظهرت قناة طيور الجنة لأول مرة، عبر القمر الصناعي نايل سات، واستطاعت القناة أن تحقق نجاح باهر ونسب متابعة عالية من كل الأطفال في جميع ربوع الوطن العربي، ثم تلاها إنشاء قناة طيور بيبي والتي تتميز بأناشيدها الرائعة.

تردد قناة طيور الجنة بيبي عربسات

يذكر أن قناة Toyor Baby كانت قبل ذلك تسمى طيور الجنة 2، ثم جاءت الفكرة للسيد خالد مقداد بأن يجعلها أكثر تخصصاً، إذ تعتني القناة بالأطفال الأصغر سناً، في عمر ما قبل دخول المدرسة، حيث تجمع بين التعلم والمتعة، فيتعلم الأطفال عبر أناشيدها فوائد الفواكه والخضروات والحروف والأرقام، وإليكم تردد قناة طيور الجنة بيبي عربسات ونايل سات عبر الجدول التالي:

تردد قناة طيور بيبي على النايل سات | Nile Sat الاستقطاب معدل الترميز معدل الخطأ 11391 عمودي (v) 27500 5/6

تردد قناة طيور بيبي على عربسات | Arab Sat الاستقطاب معدل الترميز معدل الخطأ 11623 عمودي (v) 27500 5/6

toyor baby

يُعد سبب تميز القناة هي أنها تعمل على مدار الأربعة وعشرون ساعة، كما أن القناة تتيح للأطفال التفاعل معها، عبر الشريط الذي يظهر أسفل الشاشة، إذ يكتبون آرائهم ويختارون الكرتون أو الأناشيد التي يودون رؤيتها، وتستجيب لهم إدارة القناة، وتعرض لهم ما طلبوه، ومن الجدير بالذكر أن ظهور جنا وجاد وإياد وعصومي ووليد لهم دور كبير في نجاح القناة وشعور الأطفال بقرب مجموعة قنوات Toyor Al Janah منهم وأنها تُخاطبهم، لظهور أطفال مثلهم كأبطال قناة طيور بيبي.