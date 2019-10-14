اضبط تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد 2019 على النايل سات استقبل toyor aljanah baby عبر عربسات

ننشر لكم تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد 2019، وهي قناة أردنية خاصة بالأطفال، وتقوم بتقديم برامج متنوعة ومختلفة وكذلك أغاني تخص الأطفال، فهي قناة مجانية لا تحتاج إلى اشتراك توجد في كافة البيوت العربية التي يوجد بها أطفال، وتهتم القناة بنشر الوعي بين الأطفال وتعليمهم ثقافات مختلفة ونصائح هامة، فهي تسعى لإنشاء جيل جديد واعي ومثقف وسوي أخلاقياً ونفسياً.

تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد 2019

تعتبر هذه القناة هي أول قناة فضائية تقوم بتقديم كل محتواها للأطفال وتقوم بتقديم برامج ونصائح وأغاني تعلم الأطفال الكثير، وللتمتع بكل ما تقوم بعرضه ولكي يضمن الأهالي قضاء أولادهم وقت فراغهم في أمور مفيدة يجب أن تقوموا بإدخال هذا التردد، وهو:

التردد القمر FEC 11315 (v) نايل سات 3/4 11392 (v) نايل سات 3/4 11258 (h) نايل سات 3/4 11785 (v) نايل سات 3/4

تردد طيور الجنة

بدأت قناة طيور الجنة مسيرتها من مملكة الأردن في سنة 2008م وبالأخص مدينة عمان، وتعود ملكية هذه القناة لرجل الأعمال الأردني خالد مقداد، وتعتبر هي من أوائل القناة المتخصصة في دنيا الأطفال، وحققت نجاح ضخم جداً في العالم العربي، وقد تم إطلاق مجموعة قنوات بعدها مثل قناة طيور بيبي، وأيضاً طيور بيبي باللغة التركية واللغة الإنجليزية، فهي تهدف دائماً للتوسع والتطور والانتشار في العالم كله، لتصبح القناة الأولى في عالم الأطفال، ومن أهم أهداف هذه القناة نشر الثقافة بين المجتمعات في العالم العربي وأيضاً الاهتمام بتعاليم ديننا الإسلامي، لذا اضبط تردد طيور بيبي أيضاً.