موعد مسلسل المؤسس عثمان الحلقة الأولي وتردد القنوات الناقلة له وموعد إعادة الحلقة

انتشر في الفترة الأخيرة الكثير من المسلسلات والأعمال التركة والتي نالت إعجاب الكثير من المشاهدين في العالم العربي وغيره، حيث تقدم الدراما التركية العديد من المسلسلات الهادفة والتي تحمل الكثير من الرسائل لمشاهديها، ومن ضمن هذه الأعمال مسلسل قيامة عثمان والذي ينتظره الكثير من المتابعين للأعمال التركية بطولة النجم التركي الشهير بوراك اوزجيفيت، وقد تم طرح إعلان عن المسلسل عبر شاشات التلفزيون الأسبوع الماضي.

ومن المتوقع أن يحصل المسلسل علي شهرة عالية بعد أن تم الانتهاء من إذاعة خمسة أجراء من مسلسل قيامة ارطوغل والذي نال إعجاب الكثير من المشاهدين، حيث قمت الدراما التركية فيا لفترة الأخيرة عده أعمال فاقت الخيال ونالت إعجاب الصغير والكبير.

مسلسل قيامة عثمان

يعد مسلسل قيامة عثمان هو استكمالاً للعمل العظيم الذي شاهده الكثير من المتابعين وهو مسلسل قيامة أرطغرل والذي تم عرضه لمدة خمس سنوات متتالية، وسوف يتم عرض المسلسل في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت أنقرة علي قناة Atv التركية،علي أن يتم عرض المسلسل علي قناة اليرموك وقناة دعوة وقطر وقناة الشباب في اليوم التالي من العرض، لكي يتمكن المتابعين من مشاهدة الحلقة مرة أخري في حال عدم قدرتهم على مشاهدة المسلسل في الميعاد الرسمي له.

تردد قناة Atv التركية

القمر المدار التردد الاستقطاب FEC الجودة التشفير تركسات 42.0°E 11628 (H) 27500 5/6 SD مجاني أسترا 19.2°E 12692 (H) 27500 5/6 SD مجاني أسترا 19.2°E 11243 (H) 27500 5/6 SD مجاني

وجدير بالذكر أن المسلسل يعرض الفتوحات الإسلامية والغزوات التي قام بها ارطوغل، وبعد أن توفي أرطوغل في نهاية الجزء الماضي تولي ابنه عثمان الحكم وسوف يعرض لنا في هذا المسلسل كيف قام عثمان بنشر الدين الإسلامي وإقامة الدولة العثمانية.