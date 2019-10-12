تردد قناة atv الكويتية على القمر الصناعي عربسات وأسترا وتركسات وأهم برامج القناة

تردد قناة atv الكويتية من أكثر القنوات التي يبحث عنها المشاهدين في جميع أنحاء الوطن العربي؛ لأن القناة تقدم مجموعة مُميزة من البرامج الحوارية والترفيهية، وغيرها من البرامج التي تعرض أخبار دولة الكويت بشكل حصري، وكانت تُقدم محتواها سابقاً تحت اسم (العدالة)، ولكن تم تغيير اسم القناة مؤخراً إلي ATV، وهي مملوكة لرجل الأعمال الكويتي منصور حيدر، وتستخدم القناة تقنيات تكنولوجية حديثة ساعدت على كسب ثقة متابعي القناة.

تردد قناة atv الكويتية

يبحث متابعي قناة أي تي في عن ترددها الجديد؛ للاستمتاع بمشاهدة محتواها دون انقطاع أو تشويش، ولذلك نوفر لكم تردد القناة على جميع الأقمار الصناعية، والترددات كالآتي:

القمر الصناعي تردد القناة الاستقطاب معدل الترميز FEC التشفير الجودة عربسات 10796 عمودي (V) 27500 6/5 مجاني SD تركسات 11628 أفقي (H) 27500 6/5 مجاني SD أسترا 12692 أفقي (H) 27500 6/5 مجاني SD أسترا 11243 أفقي (H) 27500 6/5 مجاني SD

برامج قناة atv الكويتية

يُعرض عدد كبير من البرامج على شاشة قناة ATV الكويتية، وجميع برامج القناة تحظى بنسبة مشاهدة عالية، ومن أهم هذه البرامج:

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برنامج اللوبي: وهو برنامج حواري يُقدمه الإعلامي أحمد الفضلى، ويستضيف فيه شخصيات مؤثرة في الكثير من المجالات السياسية والفنية والاجتماعية.

برنامج اللوبي الرياضي: ويُقدمه الإعلامي أحمد الفضلى، ويضم البرنامج أفضل المحللين الرياضيين، ويُذكر أن هذا البرنامج حاز سابقاً على جائزة أفضل برنامج رياضي.

برنامج ع السيف: يقوم البرنامج بتقديم مجموعة من الفقرات الشيقة، ومن أشهر فقرات البرنامج فقرة عشانا، فقرة لسعة النحلة، فقرة حجي، فقرة على وتر القانون، فقرة مواهب، فقرة السيارات، فقرة جحا، فقرة الهبة.

برنامج أخبار العدالة: وهو عبارة عن موجز إخباري يومي، تُقدمه الإعلامية شرويت حماد، وتقوم فيه بعرض جميع الأخبار على المستوى المحلي والعالمي.

برنامج ذا كوينز The Quiz: ويُقدمه الإعلامي صالح الراشد، وفيه يستضيف شخصيات فنية مُثيرة.

برنامج قناص: ويُقدمه الإعلامي أسامة نفاع، ويُناقش مختلف المشاكل الاجتماعية بطريقة جذابة تُشبه الأفلام الوثائقية.

برنامج من البداية: ويُقدمه الإعلامي جابر الهاجري، ويقوم البرنامج بإلقاء الضوء على بداية تفوق بعض الشخصيات الناجحة في مجالات متعددة.

برنامج Let’s Play: ويُقدمه الإعلامي عمر الدويسان، وهو برنامج رياضي يقوم بمناقشة قضايا الكرة الأوروبية والعالمية.

برنامج من المجلس: ويُقدمه الإعلامي عيد الفضي، ويستضيف فيه أعضاء مجلس الأمة.

مقدمي برامج قناة أي تي في الكويتية

تضم القناة نخبة من أشهر الإعلاميين العرب، ومنهم:

الإعلامي طالب الشريف، فيصل العجمي.

الإعلامي نور عبدالله، غنيمة دشتي.

الإعلامي عدنان الشرهان، شيخة احمدي.

الإعلامي محمد رضا، شيماء قمبر.

الإعلامي حسين دشتي، سازديل.

مميزات قناة أي تي في الكويتية

تمتلك القناة مميزات عديدة تجذب المشاهد لمتابعة القناة باستمرار، ومن هذه المميزات:

تعرض مجموعة من برامج التوك شو، والمنوعات، والبرامج الثقافية والترفيهية الشيقة.

تعرض أفضل المسلسلات والأعمال الدرامية طوال اليوم على مدار 24 ساعة.

يتوفر التردد الخاص بالقناة على مختلف الأقمار الصناعية، وتبث محتواها دون تشويش أو تقطيع.

تقدم الكثير من البرامج الرياضية التي استطاعت جذب الجمهور من مختلف أنحاء الوطن العربي.

تغطي القناة انتخابات مجلس الأمة الكويتي كل عام.

تمتلك القناة أستوديوهين، ولذلك تمتلك القدرة على تقديم برامج هادفة ومتنوعة.

تردد قناة atv الكويتية يأتيكم عبر جميع الأقمار الصناعية كي يستمتع المُشاهد بمتابعة مُختلف البرامج دون أي تقطيع وبجودة صورة عالية وصوت نقي.