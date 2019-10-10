تردد قناة السعودية الرياضية KSA Sports لمتابعة مباراة السعودية اليوم أمام سنغافورة في تصفيات كأس العالم

تردد قناة السعودية الرياضية KSA Sports الناقلة لمباراة السعودية وسنغافورة اليوم في تصفيات كأس العالم، يبحث عنه الكثيرين من عشاق الأخضر ومتابعي كرة القدم، خلال الساعات الماضية مع اقتراب موعد مباراة المنتخب السعودي اليوم، وذلك من أجل متابعتها عبر قنوات السعودية الرياضية الناقل الحصري للمباراة على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات، لذا نعرض لكم في هذا التقرير كيفية ضبط تردد السعودية الرياضية بأعلى جودة.

يذكر أن المباراة تقام ضمن الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية المشتركة، المؤهلة لكأس العالم 2022 في دولة قطر، وكأس آسيا 2023 في الصين،ويسعى من خلالها المنتخب السعودي إلى تعويض بدايته المتواضعة في التصفيات بالتعادل أمام اليمن، بالفوز أمام ضيفه للحاق بالمقدمة التي يتربع عليها حاليا منتخب سنغافورة برصيد أربع نقاط في مقابل نقطة وحيدة للأخضر.

تردد قناة السعودية الرياضية

يقام لقاء السعودية وسنغافورة مساء اليوم في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التوقيت المحلي للسعودية، وفي تمام السابعة بتوقيت مصر، والساعة التاسعة بتوقيت الإمارات، ويحتضن ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في مدينة جدة أحداث اللقاء الذي ينقل عبر شاشة شبكة قنوات السعودية الرياضية من خلال قناة KSA Sports HD1، ويمكنك التعرف على تردد قنوات السعودية الرياضية من خلال الجدول التالي:

القناة القمر الصناعي التردد الاستقطاب KSA Sports 1

KSA Sports 2

KSA Sports +1

KSA Sports +2 نايل سات بجودة HD 12284 عمودي V نايل سات بجودة SD 12149 أفقي H KSA Sports 1

KSA Sports 2

KSA Sports +1

KSA Sports +2 عرب سات بجودة HD 12149 أفقي H عرب سات بجودة SD 12015 عمودي V

تردد KSA Sports

تعد مجموعة القنوات السعودية الرياضية المفتوحة من أهم القنوات الرياضية العربية المجانية التي حققت انتشارً سريعا بين جماهير الكرة المستديرة، لما تقدمه من محتوى متميز بجودة عالية، وتركز القنوات السعودية على تقديم مباريات المنتخب السعودي بالإضافة إلى نقل مباريات الدوري السعودي للمحترفين مصحوبين باستوديوهات تحليلية مميزة، جنباً إلى جنب مع متابعة أهم الأحداث الرياضية السعودية والعربية، وهو ما يجعل تردد قناة السعودية الرياضية الجديد ضمن الأكثر بحثاً على الإنترنت.