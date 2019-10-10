لعشاق الرياضة | تردد قناة الجزائرية 3 الثالثة  A3 أكتوبر 2019 عبر النايل سات

تردد قناة الجزائرية 3 الثالثة يبحث الكثير من المشاهدين عن التردد الخاص بالقناة الجزائرية على القمر الصناعي النايل سات، الخاصة بالتلفزيون الجزائري، فهي تعتبر القناة الرسمية للدولة تتبع للمؤسسة الوطنية للتلفزيون الجزائري، بدأ بثها منذ 21 عام في نوفمبر 1998 وافتتحت رسميًا في يوليو 2001 وحتى ذلك الحين وهي تشهد نجاحًا ومتابعة من قبل الكثيرون من مختلف أنحاء العالم.

تعد القناة الجزائرية الثالثة واحدة من أهم القنوات التي تعمل على نقل العديد من البرامج الترفيهية إلى جانب نقلها لعدد كبير من أهم المسلسلات الجزائرية المتميزة، بل إن القناة تعددت مضامينها لتعمل على نقل مجموعة كبيرة من مباريات كرة القدم الممتعة.

ترد القناة الجزائرية الثالثة A3

يمكنك ضبط التلفاز للاستمتاع بجميع المسلسلات والبرامج التي تذيعها القناة من خلال إدخال التردد التالي:

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التردد الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ معدل الترميز القمر الصناعي 1180 أفقي 5/6 27500 نايل سات 11679 أفقي 5/6 27500 نايل سات

تعرض قناة الجزائرية 3 محتواها التليفزيوني الذي يتلائم مع المشاهد العربي والجزائري، فهي تقدم العديد من القوالب التلفزيونية التي تتماشى مع مختلف أذواق مشاهديها على مدار اليوم.

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القناة الجزائرية

استطاعت القناة الجزائرية الثالثة، أن تجذب قطاعًا كبيرًا من المشاهدين والمتابعين بمختلف الدول العربية في وقت قصير من خلال تنوعها، كما تميزت القناة بتناولها للأحداث الكروية الهامة وتغطية المباريات الرياضية التي تهم الكثير من مواطني الجزائر بشكل عام ومشجعو الكرة بصفة خاصة.

تشتهر قناة الجزائرية الثالثة بنقلها لجميع مباريات كرة القدم للمنتخب الجزائري ، ونشرها لكل جديد من أخبار الهامة التي تدور في مدن الجزائر أول بأول عبر شاتها الفضائية، وإحاطة المشاهدة الجزائري بكل مايدور حوله من أحداث الأمر الذي كان من شأنه وصولها إلى قلب المشاهد الجزائري بسهولة.