ألحق قبل عرضه تردد قناة dmc دي إم سي الناقلة لفيلم الممر عبر النايل سات

تشارك جميع القنوات الفضائية في احتفالات السادس من أكتوبر، وذلك من خلال عرض أفلام الحرب التي تجسد احتفال حرب أكتوبر، والتي تتضمن العرض الأول لفيلم الممر بشكل حصري على شاشة قناة dmc الفضائية، فينتظر جميع المشاهدين عرض الفيلم بلهفة وشوق، خاصة كونه ضمن الأفلام الجديدة التي كانت بجميع السينمات خلال الأيام القليلة الماضية.

يبحث المشاهدون عن تردد قناة dmc دي ام سي الناقلة لفيلم الممر عبر محرك البحث الشهير “جوجل”، للاستمتاع بمشاهدة الفيلم الذي يعرض لأول مرة على شاشات التلفاز، والذي يروي قصة حرب السادس من أكتوبر.

تردد قناة DMC الناقلة لفيلم الممر

تردد قناة “dmc” على القمر الصناعى نايل سات أصبح خلال دقائق في قائمة الأكثر بحثًا، بدأت المعدلات البحثية تزداد عن التردد خلال الساعات الأخيرة حتى تصبح ضمن قائمة القنوات الفضائية، ويمكنك ضبط الجهاز وإدخال التردد من خلال الجدول التالي:

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التردد 11449 الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500

مواعيد عرض فيلم الممر على قناة DMC

للحصول على مشاهدة ممتعة حيث يكون موعد عرض فيلم الممر على شاشة قناة DMC في المواعيد الآتية:

يوم الجمعة 11 أكتوبر 2019 في تمام الساعة الحادية عشر مساًء.

على أن تتم إعادته يوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 فى تمام الساعة الحادية عشر مساًء.

فيلم الممر

حصل فيلم الممر على مشاهدة عالية عند عرضه بأول مرة على شاشات التلفاز في السادس من أكتوبر، الأمر الذي كان من شأنه إعادته أكثر من مرة، فتدور أحداث الفيلم حول قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، حيث يتطرق الفيلم إلى المرحلة الزمنية الواقعة بين نكسة 1967 وحتى حرب الاستنزاف.

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يجسد الفيلم دور البطولة لأبناء مصر من القوات المسلحة وفدائيتهم من أجل استعادة أراضيهم التى تم نهبها بعد نكسة 1967، ويشارك فى بطولة الفيلم باقة من النجوم اللامعة ومن بينهم أحمد عز ومحمد فراج وإياد نصار وأحمد رزق وأحمد فلوكس وأحمد صلاح حسنى ومحمد جمعة ومحمد الشرنوبى وغيرهم.