bein sports news إشاردة إحدثيات تردد قناة بي ان سبورت الإخبارية المجانية والمفتوحة على قمر...

- 1/3
- 2/3
- 3/3
نستعرض معكم اليوم تردد قناة بي ان سبورت bein sports الإخبارية المجانية والمفتوحة على قمر نايل سات، حيث تعتبر قنوات بي إن اسبورت الأكثر مشاهدة لعشاق الرياضية بالوطن العربي الكبير وبمنطقة الشرق الأوسط وجنوب أوروبا وأسيا الوسطى وغرب وشمال أفريقيا، ويمكن من خلال تردد قناة bein sports مشاهدة البث المباشر لكبرى البطولات العالمية، ويمكن أيضا متابعة الأحداث الرياضة الجارية سواء كانت عربية أو عالمية، فمتعة مشاهدة مباريات اليوم على قناة بين سبورت bein sports لا تضاهيها متعة لعشاق الساحرة المستديرة وكافة الألعاب الرياضية الأخرى.
وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة قنوات بي إن سبورت قد قامت ببث عدد 2 قناة مجانية ومفتوحة وذلك على قمر نايل سات، وهما قناة بي إن سبورت الرياضية bein sports وقناة بي إن سبورت الإخبارية bein sports news حيث يمكن لعشاق الرياضة متابعة الأحداث الرياضية عربيا وعالميا، حيث تعرض القناتان مواعيد المباريات والتحليل الفني لهذه المباريات من خلال استوديوهات تحليلية متميزة.
تردد قناة بي ان سبورت bein sports الإخبارية المجانية والمفتوحة
كما تجدر الإشارة إلى أنه يمكن مشاهدة قناة bein sports المجانية، وكذلك قناة بي إن سبورت الإخبارية bein sports news من خلال شاشة التلفزيون، كما يمكن مشاهدتهما أيضا عن طريق البث المباشر للموقع الإكتروني لقنوات بي إن سبورت، وكذلك من خلال لتطبيقات على الهاتف المحمول، عبر تطبيق Androi أو تطبيق iOS وبذلك وفرت مجموعة قنوات بي إن سبورت كل السبل لمتابعة ما تقدمة الشبكة من أحداث ومباريات.
|م
|القمر الصناعي
|التردد
|معدل الاستقطاب
|معدل الترميز
|تصحيح الخطأ
|1
|نايل سات
|12604
|أفقي
|27500
|2/3
|2
|نايل سات
|11054
|عمودي
|27500
|2/3
|3
|نايل سات
|11013
|عمودي
|27500
|2/3
تردد قناة بي إن سبورت اتش دي bein sports HD بي ان سبورت على نايل سات .. عرب سات ..سهيل سات
|م
|القمر
|التردد
|القطبية
|EFC
|1
|نايلسات
|11084
|H
|5/6
|2
|عرب سات
|12379
|H
|5/6
|3
|سهيل سات
|11547
|V
|5/6
|4
|نايل سات
|12245
|V
|3/4
|5
|نايل سات
|12264
|H
|2/3
مباريات اليوم على قنوات بي ان سبورت bein sports
أبرز المعلومات عن تردد قناة بي ان سبورت bein sports الإخبارية المجانية والمفتوحة
|التصنيف الإعلامي
|رياضية
|المالك
|مجموعة قنوات بي إن الإعلامية
|تاريخ التأسيس
|1 نوفمبر 2011 تحت مسمى قناة الجزيرة الرياضية
1 يناير 2014 تم تغير الاسم إلى قناة بي إن سبورت الإخبارية
|صيغة الصورة
|تقنية أتش دي HD
|دولة مقر القناة
|قطر
|لغة القناة
|اللغة العربية
|الشبكة التابعة لها القناة
|شبكة قنوات بي إن سبورت HD
|المقر الرسمي
|الدوحة
|الموقع الرسمي للقناة
|http://www.bein.com
|تردد القناة على نايل سات
|التردد: 12245
الاستقطاب: V
معدل الرمز: 27500
التصحيح: 3/4
التشفير: مفتوحة
|تردد القناة على سهيل سات
|التردد: 12245
الاستقطاب: V
معدل الرمز: 27500
التصحيح: 3/4
التشفير: مفتوحة
قد يهمك أيضا التعرف على:
أشهر ترددات القنوات الرياضية العربية والعالمية أكتوبر 2019 .. تردد قناة تايم سبورت على نايل سات
وتجدر الإشارة إلى أن تردد قناة بي إن سبورت الإخبارية تسعى دائما لتنا كامل رضا مشاهديها ومتابعيها بما تقدمه من أخر المستجدات والأخبار الرياضية، فهي قناة رياضية من طراز فريد، ويمكن ضبط إشارة بث القناة بكل سهولة ويسر باتباع جدول الترددات المرفق بهذا التقرير.