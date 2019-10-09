“HD ، SD” تردد قناة الرياضية السعودية الجديد KSA دوري بلس

نرصد تردد قناة الرياضية السعودية الجديد KSA على القمر الصناعي النايل سات وعرب سات بأعلى جودة للصورة والصوت، وهى قناة سعودية تأسست في 16 رجب 1423 هجري 24 سبتمبر 2002 م تبث من المملكة العربية السعودية لعرض مباريات الدوري السعودي وهى قناة مجانية مفتوحة تبث مبارياتها في أنحاء الوطن العربي بأفضل وأحسن صورة على مدار ساعات اليوم، استطاعت أن تجذب انتباه شباب المملكة العربية السعودية لمتابعتها باستمرار لتكون وجهة المملكة في الملعب.

تقدم القناة جميع الأحداث الرياضية الخاصة بكرة القدم وذلك من خلال استوديوهات تحليلية متميزة يقدمها كبار الإعلاميين ونجوم الساحرة المستديرة والنقاد الرياضيين كما تتميز القناة بعرض البرامج الرياضية والبرامج التحليلية وأيضًا يبحث عنها الكثير من عشاق الرياضة وكرة القدم في المملكة العربية السعودية وفي أنحاء الوطن العربي.

تردد قناة الرياضية السعودية KSA الجديد على نايل سات

نقدم الآن التردد الجديد من خلال هذا التقرير لمتابعي قناة الرياضية السعودية بتقنية عالية الجودة HD من خلال الرموز التالية:

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التردد 12284 استقطاب عمودي معامل الترميز 27500

التردد على القمر الصناعي عرب سات

القمر :عرب سات

التردد 12149

استقطاب أفقى

معامل الترميز 27500

قناة الرياضية السعودية أصبحت هي القناة الرياضية الأولى خلال فترة قصيرة من حيث المشاهدة بالمملكة العربية السعودية ولذلك حرصت إدارة القناة على بث أفضل صورة بأعلى جودة وأحدث التقنيات, وتبث القناة الرياضية السعودية بنقل الدوري السعودي للمحترفين وعرض أفضل وأهم البرامج الرياضية المتنوعة التي حققت جماهيرية عالية مثل برنامج الحصاد الرياضي وغيره من البرامج كما تعرض استوديوهات تحليلية متميزة يقدمها نخبة من أفضل المعلقين والمحللين ونجوم كرة القدم كما أن تكون القناة الرياضية السعودية هي القناة المتخصصة الأولى في نقل جميع مباريات المنتخبات العربية ويتم البث للمباريات نت خلال 4 قنوات رياضية وهي كالتالي:

قناة الرياضية السعودية KSA 1

قناة الرياضية السعودية KSA 2

قناة الرياضية السعودية KSA 3

قناة الرياضية السعودية KSA 4

ترددات قنوات الرياضية السعودية KSA الدوري السعودي على نايل سات

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معامل الترميز جودة التقنية نايل سات 12149 أفقي H 27500 SD نايل سات 12284 عمودي V 27500 HD نايل سات 12015 عمودي V 27500 SD

تردد قناة السعودية الرياضية KSA بتقنية عالية الجودة HD

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معامل الترميز النايل سات 12284 عمودي 27500 العرب سات 12149 أفقي 27500

تردد قناة السعودية الرياضية KSA بتقنية عادية SD

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معامل الترميز النايل سات 12149 أفقي 27500 العرب سات 12015 عمودي 27500

تردد قناة الرياضية السعودية على القمر بدر

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معامل الترميز معامل تصحيح الخطأ بدر 6 11976 أفقي 27500 5/6

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