تردد قناة طيور بيبي 2019 وأهم أغاني Toyor Baby الممتعة عبر قمر النايل سات وعربسات بدر 6

نقدم لكم تردد قناة طيور بيبي 2019 ، وهي قناة فضائية مجانية متخصصة للأطفال، وموجهة لمن هو بين عمر السنة حتى الست سنوات، وتم إطلاق تلك القناة للمرة الأولى ف عام 2012، بعد أن حققت أولى قنواتها نجاح باهر في عام 2008، حيث أن قناة طيور بيبي تابعة لمجموعة قنوات طيور الجنة، وتعتبر من أبرز القنوات في عالم الأطفال، التي تقدم المحتوى التربوي المفيد للغاية، فهي تقوم بتعليمهم الأرقام والحروف وأسماء الطيور والحيوانات والفواكه، ومن خلال ذلك المقال نقدم لكم تردد قناة طيور بيبي.

تردد قناة طيور بيبي 2019

تمكنت قناة طيور بيبي من تكوين قاعدة جماهيرية ضخمة منذ انطلاقها للمرة الأولى، في مختلف البلاد على مستوى الوطن العربي، وهي تقوم بتقديم مجموعة من الشخصيات المميزة على شاشتها لتقديم البرامج، ومن أبرزهم (إياد، جنا، يارا، زين، المعتصم بالله، براء العويد، جوان السيلاوي، الوليد المقداد، ليليان، خالد مقداد)، ومن بينهم أبناء السيد خالد المقداد رجل الأعمال الأردني مالك القناة، وبإمكانكم استقبال القناة على أجهزة الاستقبال لديكم، من خلال إدخال تلك البيانات في الجدول التالي:

تردد قناة طيور بيبي القمر الصناعي معدل الترميز الاستقطاب 11315 نايل سات 27500 افقي v 11632 عربسات 27500 افقي v 11310 نايل سات 27500 افقي v

أغاني قناة toyor baby

تقدم القناة مجموعة مختارة من البرامج وأفلام الكرتون، كما أنها تقوم بإنتاج عدد من الأغنيات الخاصة بها والتي تقوم بتعليم الأطفال العادات والتقاليد العربية السامية، بطريقة بسيطة تتناسب مع سنهم، ومن أهم تلك الأغنيات أغنية الدودة التي تقوم بتعليم الأطفال الابتعاد عن التنمر، وعدم ممارسته على الغير، وأغنية حميدو العاق التي تساعد في عليم الطفل عدم عقوق الأباء وطاعتهم.