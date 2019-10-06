Show – “فيلم الممر” في ذكرى حرب أكتوبر 2019 على قناة dmc | أضبط جهاز الاستقبال على...

ذكرى حرب أكتوبر 2019 يعرض فيلم الممر في ذكرى حرب أكتوبر 2019 على قناة dmc | أضبط جهاز الاستقبال على تردد قناة dmc دي إم سي على النايل سات – حيث يهتم الكثير من متابعي قناة دي ام سي في معرفة الترددات الجديدة لهذه القناة حيث تكون من أهم القنوات المصرية التي تقوم بعرض المسلسلات الجديدة، وآخر الأخبار في الرياضة، والتي تقوم بتقديم محتوى جيد حاز على إعجاب الكثير من المشاهدين في مصر.

عاجل فيلم الممر في ذكري حرب أكتوبر على ” قناة dmc”

بمناسبة ذكرى احتفالات انتصارات أكتوبر قررت ” قناة dmc”، عرض الفيلم الممر بمناسبة ذكرى انتصار أكتوبر يوم الجمعة 11 أكتوبر ويعاد يوم الثلاثاء 15 أكتوبر.

والفيلم يجسد لنا بطولات حرب اكتوبر المجيدة من خلال بطولة رجال القوات المسلحة والصاعقة المصرية في فترة حرب الاستنزاف والأوقات الصعبة مجسد أروع صور البطولة والتضحية.

الفيلم بطولة كوكبة من النجوم الفن منهم أحمد عز،هند صبري، أحمد رزق، إياد نصار،أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد.

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تردد قناة dmc دي إم سي على النايل سات

يمكن الآن لجميع متاعي قناة دي ام سي تنزيل هذا التردد على الرسيفر لمتابعة جميع البرامج، والأخبار والمسلسلات التي يتم بثها على هذه القناة، والتي تسعى دائما إلى تقديم برامج متنوعة حتى تلبي جميع اهتمامات المشاهدين، والمتابعين لهذه القناة، وهذا هو تردد قناة دي ام سي.

القمر الصناعي التردد الإستقطاب معدل الترميز الخطأ نايل سات 11449 أفقي H 27500 5/6

تردد قنوات dmc دي إم سي الجديد

هذه القناة يتم بثها من خلال القمر الصناعي المصري، وقامت بتقديم أفضل البرامج الهامة التي تخص قضايا المجتمع، والذي حازت على إعجاب الكثير من المشاهدين في مصر بشكل سريع، وانتشرت هذه القناة في الوطن العربي بسبب تنوع محتواها بين البرامج السياسية، والفنية، وأيضا برامج الحوار.

وتقوم أيضا بتقديم برامج ترفيهية بالإضافة إلى أنها تقوم بتقديم آخر أخبار الرياضة التي تهم الكثير من المتابعين في مصر، وتعمل قناة دي ام سي على بث هذه القناة بصوره أوضح دون حدوث تقطع للبث أو تشفير أثناء المشاهدة حتى يستمتع جميع المشاهدين بمتابعة برنامج هذه القناة.