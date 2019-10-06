تردد طيور بيبي الجديد 2019 على النايل سات اضبط أبرز ترددات قنوات كرتون الاطفال toyor baby aljanah

ننشر لكم من خلال مقالنا هذا تردد قناة طيور بيبي الجديد 2019 على القمر الصناعي المصري النايل سات الذي يبحث عنه أغلب أولياء الأمور في الوطن العربي، فتعتبر طيور بيبي من أشهر القنوات الموجودة في عالم الأطفال ولها جماهيرية واسعة، وتساعد على تسلية الأطفال وتقديم لهم محتويات تنفعهم وتفيدهم.

تردد قناة طيور بيبي 2019 للأطفال

يوجد جمهور كبير لقناة طيور بيبي التابعة لقناة طيور الجنة، والتي تم تأسيسها بعد أن حققت طيور الجنة نجاح كبير في العالم العربي كله في عام 2012م، ويمكنكم استقبال التردد الخاص بها من خلال إدخاله على جهزة الرسيفر الخاص بكم، وترددها على القمر الصناعي النايل سات هو:

التردد القمر FEC 11315 (v) نايل سات 3/4 11392 (v) نايل سات 3/4 11258 (h) نايل سات 3/4 11785 (v) نايل سات 3/4

استقبل تردد طيور بيبي

يتم تقديم على شاشة طيور بيبي برامج مختلفة تناسب جميع الأطفال، وتهتم بالأطفال في العمر الصغير بداية من عامين، كما أنها تعرض أناشيد للأرقام والحروف والألوان وغيرها من الأمور الأساسية التي يجب على الأطفال أن يتأسسوا عليها منذ الصغر، كما أنها تقدم نصائح للأطفال تناسب تعاليم ديننا الإسلامي وعاداتنا وتقاليدنا، ومنها المحافظة على الصلاة وعدم الكذب والالتزام بالصدق والأمانة والكثير من الصفات الحميدة التي تهتم القناة بغرسها في نفوس الأطفال منذ الصغر، وتعمل القناة على مدار اليوم، يمكنكم متابعتها في أي وقت من اليوم ولكن يجب ألا يشاهد الأطفال التلفزيون مدة طويلة من أجل الحفاظ عليهم، لذا اضبط تردد طيور الجنة بيبي أيضاً.