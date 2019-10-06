تردد قناة atv التركية الجديد 2019 الناقلة لحلقات مسلسل قيامة عثمان ابن ارطغرل

ننشر لكم تردد قناة atv التركية على القمر التركي واسترا سات، ما زلنا نتابع معكم زوارنا الكرام تقديم أهم ما يخص مسلسل قيامة عثمان الذي أوشك على البدء وذلك سيكون خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث نشرت العديد من الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أو تويتر وأيضاً بعض المواقع الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت أخبار تُفيد أن موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة الأولى اقترب جداً، وعما قريب سيتم إسدال الستار عن حلقات المؤسس عثمان.

ولعل الكثير الآن يبحث عن تردد قناة atv التركية عبر الأقمار الصناعية المختلفة استرا سات وتركسات، تردد atv التركية على القمر التركي وذلك من أجل الاستمتاع بمتابعة حلقات المسلسلات التركية الشيقة التي تقوم بعرضها القناة.

تردد قناة atv التركية

وتعد قناة ATV التركية من أهم القنوات التي تعرض مجموعة من المسلسلات التركية ذات الجماهيرية الكبيرة سواء في بلدها او في جميع أرجاء الوطن العربي والشرق الأوسط، ولعل الكثير من السادة المتابعين يودون معرفة تردد قناة atv التركية الناقلة لمسلسل قيامة عثمان.

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وقد أعلنت القناة عن نيتها في نقل وعرض مسلسل قيامة عثمان الذي يأتي بعد خمسة مواسم متتالية لمسلسل قيامة ارطغرل، ولكن هناك أخبار تفيد أن المخرج يريد تغيير اسم المسلسل إلى المؤسس عثمان، ولكن تبقى هذه مجرد أخبار غير رسمية يتم تداولها عبر الصفحات والمواقع وننتظر الإعلان الرسمي عن ذلك.

ومن لمتوقع أن يتم عرض الحلقة الأولى من مسلسل قيامة عثمان خلال الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر الجاري، أو كما يتوقع البعض أنه سيتم عرض مسلسل قيامة عثمان خلال الأول من نوفمبر المقبل.

تردد قناة atv التركية عبر الأقمار

القمر المدار التردد الاستقطاب FEC الجودة التشفير تركسات 42.0°E 11628 (H) 27500 5/6 SD مجاني أسترا 19.2°E 12692 (H) 27500 5/6 SD مجاني أسترا 19.2°E 11243 (H) 27500 5/6 SD مجاني

وهناك أخبار تؤكد أن القناة تم تعطيل ترددها عبر القمر نايل سات، مع ذلك يمكنكم متابعة ما تقوم بعرضة قناة atv التركية من أعمال درامية تركية.