“الجديد اليوم” هل تعود قنوات بي أوت كيو للبث من جديد بعد أن تم الاتفاق بين بي إن سبورت...

مجموعة قنوات بي أوت كيو، استطاعت خلال فترة وجيزة أن تستحوذ على نسبة كبيرة من المشاهدين للمباريات الكبرى، التي كانت حكراً على قنوات بي إن سبورت المشفرة، والمعروف أن مجموعة قنوات بي أوت كيو تهدف إلي محاربة الاحتكار، وتعمل على مشاهدة الجميع للمباريات بالمجان، ونحن من خلال موقعنا عرب فور نيوز نقدم لكم هذا المقال سنقدم لكم أخر تفاصيل عودة بث القناة التي توقف وموعد عودة البث مرة أخرى، والجدير بالذكر أن مجموعة قنوات بي أوت كيو تضم عدد 10 قنوات تليفزيونية.

يتردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت، عن قرب التوصل إلي اتفاق بين إدارتي بي إن سبورت وبي أوت كيو، على على إسدال الستار عن الحرب الإعلامية بينهما وأن تبث بي إوت كيو بنفس اللوجو، ولكن بمحتوى مختلف وهو ما تميل بي إوت كيو إلي الموافقة عليه، بعد عديد المحاولات للعودة للبث بالمحتوى القديم والتي بأت كلها بالفشل.

أسدل الستار عن انتظار عودة بي أوت كيو للبث من جديد، بعد فشل كافة المحاولات التي قامت بها أدارة الشبكة للعودة من جديد، بسبب رفض كل الأقمار الصناعية تحميل باقة القنوات من خلاله، وهذا ما دعي الإدارة إلي أصدار هذا البيان.



الحساب الرسمي لبي أوت كيو يعلن توقف القنوات عن البث

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تردد قنوات بي أوت كيو على النايل سات والعرب سات

سنقدم لكم أحدث تردد لمجموعة قنوات بي أوت كيو، وإذا حدث تعديل للتردد بعد التحديثات التي تجريها القناة حالياً سنوافيكم به في الحال.