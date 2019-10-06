“أضف” تردد قناة بي إن سبورت الإخبارية 2019 على النايل سات / للتمتع بمتابعة أخبار مباريات...

قناة بي إن سبورت الإخبارية، هي القناة الأشهر على الساحة الأن، حيث تقدم كل جديد ومميز من الأخبار الرياضية المحلية والعالمية، وهذه القناة تابعة لشبكة الجزيرة الفضائية، وهي من باقة بي إن سبورت المتخصصة، فيوجد العديد من القنوات في مجالات عديدة تحمل نفس الإسم وتم إفتتاحها في 2011، وتخصصت في تقديم البرامج التحليلية والنقاشية في مجال الرياضة، وتتميز بتقديم الأخبار الرياضية على كل رأس ساعة، مع تقديم ملخص للمباريات و تحليل للفنيات، وتغطية من قلب الحدث للمسابقات الكبري.

تردد قناة بي إن سبورت الإخبارية، من الترددات التي يوجد بحث مستمر عنه، لقيامها بالتواجد لحظة بلحظة لتغطية أهم وأخر الأخبار الرياضية على الساحة، فهي من القنوات ذات الصيت الواسع بين القنوات المتخصصة في مجال الرياضة، وتكاد تتربع على مقدمة هذه القنوات في مختلف بلدان العالم، وذلك لاهتمام إدارة القناة بنقل محتوي متميز وفريد يختلف عن مثيلاتها من القنوات.

مباريات اليوم

مانشستر سيتي/ وولفرهامبتون “الدوري الإنجليزي” الساعة 3 عصراً الأسبوع الثامن ساوثهامبتون/ تشيلسي “الدوري الإنجليزي” الساعة 3 عصراً الأسبوع الثامن أرسنال/ بورنموث “الدوري الإنجليزي” الساعة 3 عصراً الأسبوع الثامن نيوكاسل/ مانشستر يونايتد “الدوري الإنجليزي” الساعة 5,30 مساءً الأسبوع الثامن مايوركا/ اسبانيول “الدوري الإسباني” الساعة 12 ظهراً الأسبوع الثامن سيلتا فيجو/ اتليتك بلباو “الدوري الإسباني” الساعة 2 ظهراً الأسبوع الثامن بلد الوليد/ اتلتيكو مدريد “الدوري الإسباني” الساعة 4 عصراً الأسبوع الثامن ريال سوسيداد/ خيتافي “الدوري الإسباني” الساعة 6,30 مساءً الأسبوع الثامن برشلونة/ اشبيلية “الدوري الإسباني” الساعة 9 مساءً الأسبوع الثامن

بيان بأسماء فرق كل مجموعة بدوري أبطال أوروبا

أعلنت نتيجة قرعة كأس الكونفيدرالية الإفريقية ونتج عنها، الزمالك ضد حسنية أغادير، الصفاقسي التونسي ضد نكانا الزامبي، نهضة بركان المغربي ضد جورماهيا الكيني، الهلال السوداني ضد النجم الساحلي التونسي، وتم إعلان نتيجة دور الربع نهائي لدوري أبطال إفريقيا، حيث نتج عنها مواجهات نارية بين كلا من، الترجي التونسي ضد حوريا كوناكري الغيني، الوداد المغربي ضد سيمبا التنزاني، مازيمبي الكنغولي ضد شباب قسنطينة الجزائري، الأهلي المصري ضد صن داونز الجنوب إفريقي، ونتابع معكم كل جديد وحصري تقدمه قناة بي إن سبورة الإخبارية.

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تردد قناة بي إن سبورت الإخبارية 2019 على القمر الصناعي نايل سات

التردد الإستقطاب معامل الترميز القمر الصناعي 12604 H 27500 نايل سات

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أهم البرامج التي تتميز بها قناة بي إن سبورت الإخبارية

تتميز قناة بي إن سبورت الإخبارية، بتقديم مجموعة من البرامج الإسبوعية، التي تتابع أهم وأخر الأخبار الرياضية وتحليل للفنيات بها، ومنها (عالم كرة السلة يقدم كل ثلاثاء- عالم السرعة يقدم كل خميس- موعد مع الكالتشيو برنامج إسبوعي يخص الكرة الإيطالية- من بريطانيا برنامج إسبوعي يخص الدوري الإنجليزي-برنامج كرة فرنسا يقدم إسبوعياً لما يخص فرنسا- الدوري الأوروبي برنامج موسمي يخص الدوري الأروبي-الإقتصادية الرياضية برنامج إسبوعي يقدم إقتصاديات الأندية- أخبار الرياضة ويبث على رأس كل ساعة يومياً).