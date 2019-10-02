تردد قناة الكأس الرياضية Al Kass TV الجديد

تردد قناة الكأس الرياضية الجديد Al Kass TV والذي نقدمه لكم من خلال هذا التقرير الشامل والجامع لجميع ترددات قنوات الكأس الرياضية على كافة الأقمار الصناعية التي تبث القناة تردداها من خلالها، فقناة الكأس الرياضية القطرية تبث محتواها الرياضي المتميز من خلال القمر نايل وعرب سات وكذلك على القمر أسيا سات 5، وكذلك على القمر جلاكس سات 19، لذلك تتميز باقة قنوات الكأس الرياضية بانتشارها الواسع ليس بالمنطقة العربية فقط، بل يغطى بث قنوات الكأس منطقة الشرق الأوسط بأكملها ووسط أسيا وجنوب أوروبا وشمال وغرب أفريقيا، لذلك تهد قناة الكأس الرياضية من أشهر القنوات الفضائية الرياضية العربية واسعة الانتشار.

وتجدر الإشارة إلى أن قنوات الكأس تتميز بالعديد من البرامج الشهيرة والجديرة بالمتابعة، ومن هذه البرامج المتميزة برنامج المجلس، برنامج جـرايــــد، برنامج الحكـــــم، برنامج 90 دقيقـــة، برنامج ضيفنا، برنامج -Sport.net، لذلك تُصنف قنوات الكأس الرياضية كأفضل القنوات العربية في بث وتقديم أهم البطولات التي تحظى بكل اهتمام المشاهد العربي، حيث تسعى القناة دائما في نقل مباريات بطولات كرة القدم العربية والأجنبية، وتضم باقة قنوات الكأس الرياضية بين جنباتها 6 قنوات رياضية، لذلك تبث القناة وتنقل جميع البطولات مهما تعارض أوقات عرضها، وذلك لامتلاك بكة قنوات الكأس 5 قنوات، لذلك حققت القناة جماهيرية عالية .

تردد قناة الكأس الرياضية الجديد 2019 على القمر نايل سات

التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ 11919 أفقى 27500 3/4

تردد قناة الكأس الرياضية الجديد 2019 على بر القمر عرب سات

التردد 12245

الاستقطاب أفقى

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 5/6

تردد قنوات الكأس Al Kass sports TV الرياضية

إليكم آخر تحديث حول تردد قنوات الكأس Al Kass sports TV الرياضية كما أعلنت إدارة القنوات عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيس بوك”، مؤكدة البيانات التالية:

Advertisements

التردد معامل تصحيح الخطأ FEC معدل الترميز N القمر الصناعي أفقي 11919 3/4 27500 نايل سات أفقي 12149 5/6 27500 نايل سات رأسي 12245 5/6 27500 عرب سات أفقي 12418 5/6 27500 بدر 6

تردد قناة الكأس Al Kass TV على عرب سات بدر ARABSAT BADR 4 تبث القنوات الأولى والثانية والثالثة

تردد قناة الكأس الرياضية Al Kass TV على عرب سات بدر ARABSAT BADR 6 تبث القنوات الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة

تردد قناة الكأس الرياضية Al Kass TV على نايل سات NILESAT القنوات الأولى والثانية والثالثة والرابعة

روابط باقة قنوات الكأس الهامة

أهم البطولات التي تنقلها باقة قنوات الكأس الرياضية

تسعى قنوات الكأس الرياضية في تقديم أهم البطولات العالمية والعربية والقارية، فقناة الكأس الرياضية تُصنف من أهم القنوات الرياضية المتخصصة ويتعاظم البحث عن تردد قنوات الكأس الرياضية، وذلك لمتابعة الدوريات الأوروبية، حيث تنقل قنوات الكأس الدوري الأسباني، والدوري الإنجليزي، والدوري الإيطالي، وكذلك بطولات أبطال الدوري الأوروبي والأفريقي والأسيوي، وأمريكا الجنوبية، كما لا يفوت قناة الكأس نقل وكأس دوري محمد بن سلمان كما تقدم الاستوديوهات التحليلية الاحترافية والمتميزة، والتي تستضيف ألمع المحللين الرياضين والمعلقين، وكذلك تستضيف قنوات الكأس ألمع نجوم الرياضة ، وذلك من خلال البرامج التي تقدمها قناة الكأس الرياضية ما يلي:

برنامج المجلس برنامج جـرايــــد برنامج الحكـــــم برنامج 90 دقيقـــة برنامج ضيفنا برنامج Sport.net

اقرأ أقد يهمك التعرف على: