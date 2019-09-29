اضبط واستقبل تردد قناة سبيس تون الجديد على قمر النايل سات

تعتبر قناة سبيس تون واحدة من أهم قنوات الأطفال وأكثرهم شهرة على قمر نايل سات الصناعي، والتي تميزت بشعارها الخاص “قناة شباب المستقبل” وهي قناة موجودة على شاشة التليفزيون منذ أكثر من 17 عام وتربى عليها العديد من الأجيال والتي أصبحت رمز من رموز قنوات الأطفال لما قدمته وتقدمه من برامج وأفلام كرتونية يفضلها الكثير والكثير من الأطفال وحتى العديد من الكبار الذين ما ذالوا يشاهدونها حتى الآن، ولذلك تشهد محركات البحث يوميًا تساؤل الكثير عن تردد قناة سبيس تون الجديد لمتابعة القناة، وهذا ما سنوضحه لكم في السطور التالية، فتابعونا..

تردد قناة سبيس تون الجديد

استطاعت قناة سبيس تون جذب العديد من المشاهدات التي ساعدت على وجودها ضمن قائمة القنوات الأكثر مشاهدة في الوطن العربي لما تقدمه من محتوى مميز وفريد، ويمكنكم مشاهدة القناة بصورة مجانية على مدار اليوم دون تشفير أو تقطيع والاستمتاع بمشاهدة الأفلام الكرتونية المميزة التي تذاع بصورة مدبلغة باللغة العربية والبرامج الترفيهية المختلفة التي يفضلها الكثير من عشاق قنوات الأطفال من مختلف الفئات والأعمار، وكل ما عليكم لمشاهدة القناة هو إدخال التردد الخاص بالقناة على أجهزة الاستقبال الخاصة بكم، وإليكم التردد:

نايل سات القمر الصناعي 11785 التردد عامودي الاستقطاب 27500 معدل الترميز 5/6 FEC

قناة سبيس تون على قمر النايل سات

انطلقت قناة سبيس تون لأول مرة في عام 2002 وتقدم الأفلام الخيالية للأطفال والأغاني التي أصبحت من أكثر أغاني الأطفال المنتشرة في جميع أنحاء الوطن العربي، ومن البرامج التي تذاع على شاشة قناة سبيس تون برنامج”وجهة نظر” و”نجمة الطبخ” و”أفكار تسعد” و”صانع السلام” وحكايات ماشا” غيرهم من البرامج الترفيهية المختلفة، وتقدم برامجها من خلال العديد من الكواكب المخصصة لها، ومنهم كوكب المغامرات وكوكب الرياضة وكوكب زمردة وكوكب أكشن، وغيرهم من الكواكب الأخرى.