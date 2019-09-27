“الآن” تردد قناة العقيلة Al Aqila TV الجديد على القمر الصناعي نايل سات

تردد قناة العقيلة ، تعد قناة العقيلة Al Aqila TV واحدة من أهم القنوات العراقية التي تبث عبر قمر نايل سات الصناعي بصورة مجانية على مدار الـ 24 ساعة دون توقف أو تشفير، وهي قناة تخصصت في إذاعة الأفكار الشيعية وجلسات الذكر الخاصة بهم داخل المساجد والساحات وكذلك الاناشيد الشيعية المختلفة التي يؤديها بعض المنشدين ومن أشهرهم المنشد باسم الكربلائي، ونقدم لكم في السطور القادمة تردد قناة العقيلة Al Aqila TV الجديد 2019 على قمر نايل سات الصناعي.

تردد قناة العقيلة Al Aqila TV الجديد

نقدم لكم تردد قناة العقيلة Al Aqila TV والتي تبث عبر قمر نايل سات الصناعي بصورة مجانية غير مشفرة وتقدم القناة برامجها على مدار اليوم دون توقف أو انقطاع ولمشاهدة القناة بصورة صحيحة يجب ضبط أجهزة الاستقبال الخاصة بكم على التردد الجديد الذي أطلقه القائمين على القناة في الفترة الأخيرة وفق التحديثات الدائمة للقناة للوصول إلى أفضل بث للقناة وحرصًا على رضاء الجمهور المتابع للقناة، والقناة تبث عبر تردد 10971 أو 10977 وتبث القناة بالجودة العادية SD.

القمر التردد FEC/SR الجودة نايل سات 10971 (H) 27500 – 5/6 SD نايل سات 10977 (H) 27500 – 5/6 SD اسم القناة على قائمة القنوات “Al Aqila TV“

قناة العقيلة 2019

تمكنت قناة العقيلة Al Aqila TV من جذب عدد كبير من متابعي التليفزيون العراقي وخاصة المهتمين بالطائفة الشيعية وكل أخبارهم وكذلك الأخبار العراقية المحلية المختلفة، كما اهتمت القناة بعرض عدد من البرامج الحوارية والأفلام الوثائقية المختلفة التي تعد من أهم البرامج المذاعة على شاشتها، مما جعلها واجهة المواطن العراقي الشيعي الأولى بالإضافة إلى جذبها عدد كبير من متابعي القنوات التليفزيونية داخل أراضي العراق.