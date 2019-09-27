الآن تردد قناة nbn اللبنانية على القمر الصناعي نايل سات

تردد قناة nbn اللبنانية تهتم قناة الأخبار Nbn اللبنانية تردد قناة ان بي ان “Frequency Channel NBN TV” بعرض الكثير من البرامج التي تهم المشاهد اللبناني على مدار اليوم، وتبث القناة بصورة مجانية بدون توقف أو تشفير.

بدأت Nbn بثها على قمر نايل سات الصناعي في عام 2000 كما تبث من خلال الموقع الرسمي للقناة، مما عمل على زيادة نسب مشاهدة القناة وزيادة عدد المتابعين للقناة.

تردد قناة nbn اللبنانية

ولمشاهدة القناة بصورة صحيحة مجانية دون تشفير أو تقطيع يجب ضبط أجهزة الاستقبال لديكم على التردد الخاص بالقناة والتمتع بمشاهدة القناة بجودة عالية.

وتبث القناة من خلال تردد 12188 بمعدل ترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 5/6 بجودة عالية HD، كما يمكنك مشاهدة القناة أون لاين من خلال خدمة البث المباشر التي تقدمها القناة على موقعها الرسمي ويمكن الوصول إلى البث المباشر عن طريق الموقع الرسمي للقناة على الانترنت من هنا من هنا..

قناة nbn اللبنانية

ونؤكد على أن قناة nbn اللبنانية تعتبر واحدة من أهم القنوات اللبنانية التي حرصت على تغطية العديد من المسلسلات وخصوصًا في رمضان، فقد استطاعت في الموسم الرمضاني أن تقوم بنقل عدد كبير من المسلسلات الجديدة الحصرية، وفي معظم الأوقات تقوم القناة بنقل الكثير من المسلسلات الخليجية والمسلسلات اللبنانية بالإضافة إلى المسلسلات المصرية أيضًا، وذلك مجانًا بدون اشتراك، وهذا من أهم ما تميزت به القناة.