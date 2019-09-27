اضبط واستقبل تردد قناة القاهرة والناس 1و2 على القمر الصناعي نايل سات لمتابعة أجدد البرامج والمسلسلات...

تردد قناة القاهرة والناس نوفره اليوم حيث تعد قناة القاهرة والناس اليوم واحده من أهم القنوات التليفزيونية التي تبث عبر القمر الصناعي نايل سات، ويبحث الكثير يوميا عن التردد الجديد لقناة القاهرة والناس على قمر نايل سات، لمشاهدة كل ما تقدمة من برامج متنوعة ومحتوى متميز وشيق، مما عمل على زيادة نسب مشاهدة القناة وجعلها واحده من القنوات الأكثر مشاهدة في مصر والوطن العربي، حيث تميزت القناة بطابع خاص بها منذ انطلاقها أول مرة في رمضان ٢٠١٢ واستطاعت تحقيق نسب مشاهدة عالية جدا فور انطلاق البث الأول للقناة.

التردد الجديد للقنوات القاهره والناس 1و2 علي النايل سات 2019

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تعرف على ترددات قنوات الآتية:

تردد قناة القاهرة والناس

وسط التطورات الدائمة للترددات واجهزه الاستقبال، تحرص قناة القاهرة والناس على وصول أفضل جودة الصوت والصورة لجميع متابعي القناة من مختلف الإنحاء، وذلك لضمان الحفاظ على الجمهور المتابع للقناة، وتبث قناة القاهرة والناس بصورة مجانية غير مشفرة على مدار اليوم دون تقطيع أو تشويش، ويمكنكم استقبال القناة على اجهزه الاستقبال الخاصه بكم من خلال إدخال التردد الخاص بالقناة في المكان المخصصة له والتأكد من كتابته بصورة صحيحة، وإليكم ترددات قناة القاهرة والناس على قمر النايل سات

المدار القمر التردد FEC/SR الجودة التشفير 7.0°W Nilesat 201 11765 (H) 27500 – 5/6 SD مجاني 7.0°W Nilesat 201 11430 (v) 27500 – 3/4 SD مجاني

قناة القاهرة والناس

تميزت قناة القاهرة والناس بتنوع المحتوى الذي تقدمه عبر شاشتها، حيث تهتم بعرض العديد من البرامج الترفيهية والسياسية والإجتماعية، بالإضافة إلى المسلسلات الحصرية التي تذاع فقط على شاشتها، ومن أشهر البرامج التي تعرض القاهرة والناس، برنامج العباقرة بالإضافة إلى نشرة الأخبار التي تهتم بعرض الأحداث الجارية في البلاد، وذلك ما يساعد على انتشار القناة بشكل سريع وزيادة عدد المشاهدين والمتابعين للقناة بصورة دائمة.

برامج قناة القاهرة والناس