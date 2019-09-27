“الإشارة الأقوى” تردد قناة أم بي سي MBC Iraq “سبتمبر 2019” على قمر نايل سات...

نتابع معكم اليوم تردد قناة أم بي سي MBC Iraq والتي بمكن استقبال إشارة بث تردد قناة ام بي سي العراق MBC Iraq الجديد، هذا وقد تم انطلاق بث قناة MBC Iraq في شهر فبراير 2019 في احتفالية كبرى، وتعد قناة أم بي سي العراقية هي من أحدث القنوات التابعة لشبكة قنوات أم بي سي العديدة والتي تبلغ 15 قناة تابعة لمج أم بي سي MBC ، وذلك من خلال بث فضائي لهذه القنوات العديدة خلال العقدين الماضيين، فقد بدلت مجموعة قنوات MBC الأسلوب والنظرة التي يرى بها العرب ما يحدث في العالم، وقد اشتغلت شبكة قنوات أم بي سي الطفرة التكنولوجية التي تحدث في البث الفضائي عالمياً، تواصل باقة قنوات MBC جهودها الحثيثة لتطوير آفاق الإعلام العربي في منطقة الشرق الأوسط، وذلك في سبيل توفير خدمة إعلامية متميزة لجمهور الشبكة العريض والمتعاظم يوما بع يوم.

وتجدر الإشارة إلى أن الهدف الرئيسي لشبكة قنوات أم بي سي MBC هو الارتقاء بمنظومة الإعلام وقيمة الأصيلة، وذلك من خلال العمل على توفير محتوى إعلامي متميز، يتصف نوعي بأخلاقيات المجتمع العربي الرفيعة، والجودة العالية، ونجحت MBC في تحقيق غايتها الطموحة والراسخة في ذلك الأمر، وتُعد قناة ام بي سي عراق MBC Iraq أحدث إصدارات شبكة قنوات MBC والتي تخصصت في عرض الإعمال الدرامية والمسلسلات العراقية.

التردد الجديد ل قناة ام بي سي عراق MBC Iraq على نايل سات

وتجدر الإشارة إلى ما أعلنته شبكة قنوات ام بي سي MBC من أن المحتوى الإعلامي لقناة MBC Iraq والتي تم إطلاقها مؤخراً، سيشتمل المضمون الإعلامي للقناة الشأن العراقي والإعمال التي سينم إعدادها خصيصاً للمواطن العراقي، سواء كان المحتوى يشتمل على برامج أو أعمال درامية متميزة، ومع تعاظم البحث على تردد قناة MBC Iraq سواء في العراق أو في شتى أرجاء الوطن العربي الكبير من مشرقه إلى مغربه، فقد كان لِزاما علينا إعداد هذا التقرير حتى نسهل ونُيسر على متابعينا سهولة الحصول على تردد القناة.

تردد قناة ام بي سي عراق MBC Iraq على قمر نايل سات

التردد الاستقطاب الترميز الجودة 12226 أفقي 5/6 27500 HD عالية 11938 عمودي 5/6 27500 SD عادية

على شاشتها، وازداد بحث الكثيرين من المقيمين في دولة العراق أو محبي الدراما العراقية بوجه عام عن تردد قناة MBC Iraq على قمر نايل سات الصناعي وهذا ما سنقدمه لكم خلال السطور التالية.

شبكة قنوات MBC نرى الأمل في كل مكان Advertisements

المسلسل الكوميدي #كومه_دي

بمكن متابع المسلسل الكوميدي كومه دي أسبوعيا حيث تعرض حلقات مسلسل كومة دي يوم الجمعة في تمام العاشرة مساء بتوقيت بغداد.

تردد قناة MBC Iraq على قمر نايل سات

برامج قناة ام بى سى العراق 2019 عبر الانترنت

التردد معامل الترميز الاستقطاب 12226 بجودة HD عالية 27500 أفقي 11938 بجودة SD عادية 27500 عمودي

أقرأ أيضا وتعرف على:

“الإشارة الأقوى” تردد قناة SBC السعودية الترفيهية الجديدة سبتمبر 2019 “عينك علينا مستقبلنا وصل” على عرب سات بد 4 .. نايل سات

جميع ترددات قنوات القمر عرب سات الجديدة “التردد الشبكي” قنوات الرياضة والأفلام والأخبار وجميع قنوات الأطفال والدراما والأكشن

ترددات جميع قنوات القمر نايل سات الجديدة “تحديث سبتمبر 2019” التردد السحري لتنزيل وتحميل جميع الترددات بضغطة واحدة

وحرصا منا على متابعينا الكرام سنوالي بصفة دائمة تحديث أي تغير قد يطرأ على ترددات قناة أم بي سي عراق، كما يسعدنا تلقي استفساراتكم عن أي تردد للقنوات الأخرى، ونتمنى لكم مشاهدة ممتعة.