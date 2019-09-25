الآن استقبل تردد قناة النور الفضائية Al Noor TV الجديد على القمر الصناعي نايل سات

تردد قناة النور الفضائية الجديد عبر الفضائيات، تلك القناة المتخصصة في عرض أروع المسلسلات الدرامية التركية، حيث يعد خبر انطلاق قناة النور الفضائية بمثابة خبر سعيد لكل محبي الدراما التركية التاريخية، فقناة نور تقوم بعرض جميع المسلسلات التركية التاريخية الحديثة ومترجمة باللغة العربية ، وهي تقوم بعرض الحلقة فور عرضها في القنوات التركية على الفور.

مميزات قناة النور الفضائية

قناة النور الفضائية انطلقت عبر الفضائيات مؤخراً، لتبحر في عالم الدراما التركية لتسرد تاريخ تركيا والخلافة الإسلامية العثمانية، من خلال المسلسلات التاريخية المتميزة، فقد انطلقت الدراما التركية في سماء الدراما لتعبر عن العصور القديمة والفتوحات الإسلامية للدولة العثمانية، فهي تقوم بإذاعة وعرض المسلسلات التركية المدبلجة باللغة العربية التي نالت إعجاب الجمهور العربي حول العالم.

انطلقت عبر الفضائيات مؤخراً، لتبحر في عالم الدراما التركية لتسرد تاريخ تركيا والخلافة الإسلامية العثمانية، من خلال المسلسلات التاريخية المتميزة، فقد انطلقت الدراما التركية في سماء الدراما لتعبر عن العصور القديمة والفتوحات الإسلامية للدولة العثمانية، فهي تقوم بإذاعة وعرض المسلسلات التركية المدبلجة باللغة العربية التي نالت إعجاب الجمهور العربي حول العالم. تعرض قناة النور كل تلك المسلسلات الدرامية التركية سواء حديثة أو قديمة مترجمة إلى اللغة العربية الفصحى ، حتى يتمكن كل محبي الدراما التركية في جميع أنحاء الوطن العربي من متابعة القناة.

قناة النور قناة مجانية تبث على القمر الصناعي المصري نايل سات بدون تشفير.

تميزت بعرض المسلسلات التركية بصورة حصرية على مدار أربع وعشرين ساعة بدون توقف.

قناة النور تبث مستخدمة أفضل أساليب البث والتقنية عالية الجودة.

اهتمت فناة النور بعرض محتوى ذو جودة ومنافسة عالية لإرضاء مشاهديها حول العالم.

تقدم قناة النور الفضائية اعلانات تشويقية عن المسلسلات قبل عرضها حتي يتسنى للمتابعين معرفة موعد المسلسل ومتابعته بشكل حصري مجانًا عبر القناة.

اصدرت قناة النور تطبيق خاص بها عبر الهواتف الذكية لكي يستطيع متابعيها في الوطن العربي من التمتع بمتابعة ما قد فاتهم من حلقات المسلسلات المعروضة عبر القناة للاحتفاظ بها على هواتفهم المحمولة.

أهم المسلسلات المعروضة عبر شاشة قناة النور الفضائية

وهو مسلسل تركي تاريخي يدور حول بداية تأسيس الدولة العثمانية في الفترة خلال القرن الثالث عشر الميلادي، وستقم القناة بعرض جميع الأجزاء.

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مسلسل السلطان عبد الحميد:

مسلسل تركي تاريخي يقوم برواية قصة حياة السلطان عبد الحميد وسيرته الذاتية، هو الخليفة الثاني بعد المائة للدولة الإسلامية.

مسلسل كوت العمارة:

وهو مسلسل درامي مأخوذ عن قصة حقيقية وهي قصة الجنود العثمانين أثناء معركة كوت والتي كانت بين الدولة العثمانية وبريطانيا.

مسلسل يونس أمره:

وهو مسلسل تاريخي يقوم بعرض السيرة الذاتية للشاعر الصوفي التركي والقاضي يونس أمره.

تردد قناة النور الجديد

قناة النور قد قامت بتغيير ترددها السابق إلى تردد جديد ومجاني غير مشفر على القمر الصناعي النايل سات وهو كالآتي: