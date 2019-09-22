تردد باقة قنوات GO على القمر الصناعي نايل سات 2019 لمتابعة أحدث البرامج والمسلسلات

تردد باقة قنوات جو HD GO الجديد على النايل سات 2019, تداول في الفترة الأخيرة بأنه سيتم إطلاق باقة قنوات على القمر الصناعي نايل سات، تضم هذه الباقة مجموعة متكاملة وشاملة في كل ما يهم المشاهد العربي في كل مكان.
من المتوقع أن باقة GO ستطلق 10 قنوات تم تخصيصها في بث عدة مجالات متنوعة منها قنوات المسلسلات (عربي – تركي – هندي – أجنبي)، الأفلام (عربي – أجنبي) قناة الأطفال، قناة الطبخ وتحضير الأطعمة الشهية، بالإضافة إلى قناة للفيديو كليب لعشاق مشاهدة الأغاني المصرية والخليجية، وذلك من خلال صورة وصوت بجودة عالية بتقنية HD، ومن هنا تابعوا معنا السطور التالية حتى تعرفوا المزيد:
تردد باقة قنوات GO على القمر الصناعي نايل سات 2019
يمكنك الآن تسجيل تردد القناة على جهاز الاستقبال بمنتهى السهولة واليسر من خلال التردد التالي:
|التردد
|معامل الترميز
|الاستقطاب
|معدل تصحيح الخطأ
|التشفير
|11334
|27500
|أفقي
|تلقائية
|مجانية
تعرف … على باقة قنوات GO الجديدة على النايل سات
تسعى باقة قنوات جو على تقديم كل ما يبحث عنه المشاهد في الوطن العربي وليس في مصر فقط، لذا وفرت لهم 10 قنوات متخصصة في عدة مجالات كي لا يمل المشاهد ويصبح لديه العديد من الخيارات، والتي تشمل التالي:
- قناة GO DRAMA: متخصصة في بث المسلسلات المصرية.
- قناة GO CLASIC: تبث المسلسلات والأفلام والمسرحيات القديمة ” زمن الفن الجميل” باللون الأبيض والأسود.
- قناة GO AFLAM: متخصصة في عرض الأفلام المصرية.
- قناة GO TURKEY: متخصصة في عرض المسلسلات التركية.
- قناة GO BOLLYWOOD: متخصصة في عرض المسلسلات الهندية.
- قناة GO HOLLYWOOD: عرض أفلام سينما هوليوود الامريكية الشهيرة.
- قناة GO ACTION: عرض الأفلام الأجنبية وأفلام الإثارة والتشويق.
- قناة GO FOOD: متخصصة بالمطبخ وتحضير أحدث وصفات المأكولات اللذيذة.
- قناة GO CARTOON: متخصصة في عرض أفلام الكارتون وبرامج للأطفال.
- قناة GO MUSIC: عرض أحدث أغاني الفيديو كليب.