Match ليفربول × تشيلسي على bein sports ◀️ مباريات اليوم الأحد 22 سبتمبر مباشر على تردد قناة بي إن...

تابع معنا مباريات اليوم على بي ان سبورت تابع تردد قناة بي إن سبورت bein sports hd نقدمه نظرًا لأن هناك العديد من الجماهير العربية تبحث عنه، وهذا يرجع إلى قوة المحتوى الذي تعمل على تقديمه قناة بي إن سبورت، فقد حصلت على حق بث الكثير من المباريات المهمة، وخصوصًا المباريات المتعلقة بالدوري الأوروبي، فتقوم القناة بنقل الدوري الإنجليزي والدوري الإيطالي بالإضافة إلى الدوري الإسباني، وغيره من البطولات العربية التي تعمل القناة على نقلها.

مباريات اليوم على beIN SPORT مواعيد مباريات مباريات الأحد 22 سبتمبر الدوري الإنجليزيتقام المباراة 6:30 م ، bein HD2 تشيلسي x ليفربول الدوري الانجليزيتقام المباراة 6:30 م – bein HD1 ارسنال x استون فيلا الدوري الفرنسي-10:00 م ، bein HD6 ليون x باريس الدوري الاسباني-10:00 م ، bein HD3 اشبيلية x ريال مدريد Advertisements الدوري الانجليزي4:00 م ، bein HD2 وست هام x مان يونايتد الدوري الايطالي 4:00 م ، bein HD7 بولونيا x روما الدوري الايطالي-4:00 م ، bein HD4 ليتشي x نابولي

تردد قناة بي إن سبورت bein sports hd

وعلى الرغم من أن قناة بي إن سبورت إتش دي ينبغي أن يكون لديك اشتراك حتى تستطيع استقبالها إلا أن الاشتراك غير مبالغ فيه، وكذلك قد قامت القناة بتوفير قناة بي إن سبورت المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات والتي يمكن من خلالها متابعة عدد كبير من المباريات الرياضية، فاستقبال من خلال التردد التالي قناة بي إن سبورت الرياضية المفتوحة:

التردد معدل الترميز معامل التصحيح الاستقطاب 11084 27500 5/6 أفقي (h) 12245 27500 5/6 أفقي (h) 12264 27500 5/6 أفقي (h) 12476 27500 2/3 أفقي (h)

تردد قناة بي إن سبورت على العرب سات وسهيل سات

عرب سات 12379 6/ 5 27500 أفقي(H) سهيل سات 11566 2/3 27500 أفقي(H)

تردد قناة بي إن سبورت ماكس

ويمكنكم استقبال تردد قناة بي إن سبورت ماكس إتش دي على الأقمار الصناعية المختلفة من خلال الترددات التالية:

القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح Nilesat 101/102 7 غربا 12245 عمودي 27500 2/3 Arabsat 2C/2D/3A 26 شرقا 11180 عمودي 27500 2/3

لمتابعينا الكرام يمكنكم مشاهدة جدول البث المباشر من خلال رابط موقع بى ان سبورت الرسمي لمتابعة المواعيد وتفصيل مشاهدة مباريات اليوم بث مباشر من خلال شاشة قنوات bein sports.

وسوف نتابع معكم كل ما هو جديد وخاص بقناة بي إن سبورت فتابعونا للحصول على الترددات الجديدة.