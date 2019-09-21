Almasirah – تابع تردد قناة المسيرة على القمر الصناعي نايل سات لمتابعة أجدد برامج القناة

Almasirah – تابع معنا تردد قناة المسيرة الفضائية ، تبث قناة المسيرة الفضائية عبر قمر نايل سات الصناعي على مدار اليوم بصورة مجانية غير مشفرة ودون الحاجة لدفع اشتراكات شهرية لمتابعة برامج القناة، حيث تقدم القناة اليمنية مجموعة من البرامج المتنوعة منها الديني والإخباري والبرامج المختلفة، كما تهتم القناة بتقديم إعلام حيادي غير متحيز إلى أحد الأطراف، ويبحث الكثير من متابعي القنوات المتنوعة سواء من الجمهور اليمني أو من مختلف أنحاء الوطن العربي عن التردد الجديد لقناة المسيرة على قمر نايل سات الصناعي، والتي يمتلكها جماعة أنصار الله “الحوثيين” في اليمن.

تعرف على:

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تردد قناه المسيرة على النايل سات 2019 تردد قناة Almasirah بعد التعديل

تردد قناة المسيرة

بدأت قناة المسيرة اليمنية بثها الأول عبر الأقمار الصناعية عام 2012ن ثم تدخلت المملكة العربية السعودية وتسببت في إغلاق القناة بشكل مؤقت مما عمل على نقل القناة للبث عبر قمر إكسربس 44 ليعود البث مرة أخرى عبر قمر النايل سات الصناعي وتتحول القناة للاهتمام بأخبار البلاد المحلية والخارجية بكل حيادية بالإضافة إلى البرامج الحوارية الهامة، وتبث القناة عبر هذا التردد:

القناة القمر التردد FEC/SR الجودة اسم القناة على قائمة القنوات “Al Masirah TV“ نايل سات 11096 (H) 27500 – 5/6 SD

قناة المسيرة Al Masirah TV

تهتم قناة المسيرة بعرض العديد من البرامج مثل “حكاية حرب والميدان ومن بين الناس وجيل القرآن” وغيرهم من البرامج المتنوعة، كما تحرص على عرض المسلسلات السياسية الهادفة والبرامج الدينية المتخصصة في تقديم النصائح الدينية ولقاءات مع علماء الدين الإسلامي، بالإضافة إلى البرامج الإخبارية والبرامج ذات الطابع الانساني، كما يمنكم متابعة البث المباشر للقناة على مدار اليوم من خلال الموقع الرسمي لقناة المسيرة دون الحاجة لوجود جهاز استقبال حيث يمكنكم مشاهدة القناة أون لاين بصورة مجانية غير مشفرة.