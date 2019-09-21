ترددات

كلاسيكو المملكة :تردد قناة KSA SPORT الرياضية سبورت الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد اليوم

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

تردد قناة ksa sport القناة الناقلة لمباريات الدوري السعودي 2019/2019 دوري كأس الأمير لكرة القدم، حيث تنقل قناة عبر شاشتها اليوم مباراة القمة بين الهلال والاتحاد  الجولة الرابعة من مباريات الدوري السعودي.

Advertisements

تردد قناة الرياضية السعودية KSA SPORT

يستقبل تردد قناة KSA SPORT الناقلة لمباريات الدوري السعودي على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات بجودة SD و HD وهي قنوات انطلقت خصيصاً بعد نجاح الرياضية السعودية في الحصول على حقوق بث مباريات البطولات المحلية منذ العام الماضي لنقلها بشكل حصري فضائي وارضي للجمهور السعودي مجاناً دون تشفير

KSA SPORT

KSA SPORT

مباراة  الهلال والاتحاد

تنقل اليوم الرياضية السعودية مباشرة وحصرياً الساعة الثامنة والثلث مساءاً بالتوقيت المحلي مباراة الهلال والاتحاد في الجولة الرابعة من الدوري السعودي، وسوف تنقل المواجهة على قناة الرياضية السعودية الأولى مباشرة وحصرياً وموقع دوري بلس.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا