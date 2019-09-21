الآن تردد قناة الرأي الكويتية Alrai TV 2019 على نايل سات وعرب سات تحديث شهر سبتمبر

الان اضبط تردد القناة الرأي الكويتية يبحث الكثير من متابعي قناة الرأي الكويتية عن ترددها الجديد، حيث هذه القناة من أفضل القنوات الفضائية الكويتية، فهي تعرض البرامج الإخبارية، بالإضافة إلى البرامج الترفيهية، والتي بالطبع يهتم بها فئة كبيرة من محبي تلك النوعية من البرامج.

تردد القناة الرأي الكويتية 2019

بدأت قناة Alrai TV في 25 أكتوبر عام 2004، ومنذ العام الأول، بدأت في استقطاب عدد كبير من المشاهدين حول شاشتها العريضة من خلال المحتوى الهادف التي تقدمه على طوال الخط، لهذا أصبحت في العصر الحالي من أنجح القنوات الفضائية الكويتية، بفضل جودة المحتوى، وعدم تقديم فواصل إعلانية، والتي قد تكون منعدمة.

قناة Alrai TV، نالت على إعجاب العديد من المشاهدين في الوطن العربي، ولم تقتصر القناة على مشاهدين الخليج فقط، بل حظيت على إعجاب المشاهدين المصريين أيضاً، لذلك سوف نوضح لكم التردد الجديد، الذي يتميز بجودته العالية HD، ليتمتع المشاهدين بصوت وصورة بجودة عالية جداً.

ملحوظة هامة

قناة الرأي الكويتية، مستمرة في بثها عبر نايل سات، ولكن بصيغة MEPG4، وهذه الصيغة تعمل على بعض أجهزة الرسيفر ذات تقنية SD، وبالإضافة إلى الأجهزة ذات الجودة العالية مثل HD، من خلال التردد الجديد، حيث يعمل التردد الجديد على منطقة المشرق المغربي فقط، ودول الخليج والعراق وسوريا. Advertisements تنبيه هام تم تحويل القناة للعمل بتقنية HD على نفس التردد وحاليا القناة صوت فقط بدون صورة على الرسيفر الذي يعمل بتقنية SD، وحين عودة القناة للتقنية السابقة ستعود الصورة على الفور

التردد الجديد لقناة الرأي الكويتية عبر القمر الصناعي نايل سات

التردد معامل الترميز القطب معامل التصحيح 10873 27500 عمودي ( V) 4/3 11765 27500 أفقي ( H) 6/5

التردد الجديد لقناة Alrai TV عبر القمر الصناعي عرب سات

التردد معامل الترميز المدار معدل التصحيح 12054 27500 26.0E – 6/5

تردد قناة الراى الكويتية على المدار الفضائي لنايل سات (E8WB EAST)

على المدار الفضائي لنايل سات (E8WB EAST)

الوجهة :

التردد : 11678 MHZ

معدل الترميز : 27500

الاستقطاب : عامودي

معامل تصحيح الخطأ : تلقائي أو 3/4