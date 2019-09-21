استقبل مباريات السبت 21 سبتمبر 2019 عبر تردد قناة السعودية الرياضية على الأقمار الصناعية| تابع...

تردد قناة السعودية الرياضية، حيث استحوذت قناة السعودية الرياضية على جماهير الكرة في المملكة العربية السعودية حيث أنها تعمل على تقديم كافة المباريات الهامة التي تهم عشاق الساحرة المستديرة من كل مكان بالعالم حيث أنها تبث بث مباشر للمباريات بالمجان كما أنها تحرص على الجودة الفائقة للبث، تم تغيير تردد قناة السعودية الرياضية وسوف نقوم بعرضه هنا، تردد قناة السعودية الرياضية SPORT KSA 2019.

مباريات الجولة الرابعة الدوري السعودي 2019-2020

السبت 21 سبتمبر 2019

مباراة الاتفاق × الفيصلي تقام المباراة في تمام الساعة 5:15 مساء

الفتح × الأهلي تقام المباراة في تمام الساعة 7:20 مساء

الاتحاد × الهلال تقام المباراة في تمام الساعة 7:20 مساء

تردد قناة السعودية الرياضية

تعتبر قناة السعودية الرياضية من أهم القنوات الرياضية الموجودة بالمملكة العربية السعودية والتي تعمل على إذاعة باقة متميزة من البرامج الرياضية الهامة والتي يعمل على تقديمها مجموعة كبيرة من المذيعين الكبار مع عدد من المحللين الرياضيين المشهورين كما يتم بث مباريات مختلفة لجميع الدوريات المختلفة والتردد الجديد للقناة على القمر الصناعي نايل سات هو:

القمر الصناعي تردد القناة معدل الترميز عرب سات 12523 30000 عرب سات 10810 30000 بدر 7 11230 27500 بدر 6 11976 300000

قناة السعودية الرياضية

يتم إذاعة مواعيد مباريات كرة القدم بصورة دورية حتى تتمكنوا من متابعة المباريات على مدار الساعة وبدون تأخير كما يوجد جدول كامل بمواعيد الدوري السعودي وترتيب الأندية وجميع الجوالات بالإضافة إلى أنه يمكنكم متابعة جميع الأحداث الرياضية الهامة التي يتم إذاعتها من خلال القناة مع توفير مشاهدة ممتعة لجميع محبي الرياضة حيث يتم الإهتمام بالمحتوى الجيد والشيق مع وجود محتوى ثقافي ممتاز يهم فئة الشباب ويزيد من معرفتهم بأهمية الرياضة كما يتم إذاعة جميع الأنشطة الرياضية.