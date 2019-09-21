تحديث أحدث تردد قناة سما السورية  Sama TV الجديد 2019 …مباشر النايل والعرب و القمر بدر 4| رابط...

الآن تردد قناة سما السورية تردد قناة Sama بدون أي اشتراك شهري أو تشفير، فهي من أهم القنوات العربية التي تنتمي لدولة سوريا ،تردد قناة سما الفضائية Sama TV، علي نايل سات ويتابعها الكثير من السوريين وغير السوريين من الذين يحنون للتمتع والاستمتاع بروائح الشام ، قناة سما السورية تهتم بعرض أهم المستجدات الحادثة على الصعيد الداخلي السوري، تردد قناة سما السورية الجديد 2018 Frequency Channel Sama Syrian، وتعرض كافة الأخبار في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، حتى أصبحت قناة سما السورية من أهم وأبرز القنوات التي تزايد البحث عنها مؤخرا، لتميزها من بين الكثير من القنوات العربية السورية في عرض محتوى هادف متنوع عام ، حرصا من قناة سما السورية أن تقدم إعلام موضوعي هادف يهم الأسرة السورية والعربية، ويناسب كافة أفراد الأسرة العربية، ويحافظ علي العادات والتقاليد العرب، تابعونا وقناة سما السورية تردد قناة سما السورية الجديد على النايل سات وقمر بدر 2019 Sama TV.

تردد قناة سما السورية 2019

قناة سما السورية تعيد أمجاد سوريا فتقدم كل ما يهم المواطن السوري، من خلال إبراز عادات وتقاليد الشعب السوري لتكون معه في كل مكان حول العالم، حيث أن قناة سما السورية هي قناة كل سوري يبحث عن ذكريات الوطن الحبيب، فهي قناة سورية حتى النخاع، حيث تهتم بتسلط الضوء على الحياة السورية وأهم المستجدات على الوضع السوري في كافة مجالات الحياة،

برامج قناة سما السورية 2019

قناة سما السورية اتخذت لنفسها منظومة برامج متكاملة تعبر من خلالها عن إستراتيجية ممنهجة، تعمل من خلالها لفرض نفسها على الساحة من خلال برامجها التليفزيونية المتنوعة المتكاملة، التي ترصد من خلالها إلى نبض الشارع السوري العربي، وتطرح أهم القضايا السورية والعربية من خلال برامجها الحوارية المتميزة، كما تعمل من خلال فريق عمل شبابي مدرب ذو خبرة لمواكبة العصر والتطورات التكنولوجية الجديدة، ومن أهم برامجها المختارة:

برامج ذات طابع سياسي:

برنامج التليفزيوني الاجتماعي: أحوال الناس.

من تقديم وإعداد: نزار الفرا

برنامج الحواري السياسي : نبض الشرق.

من تقديم وإعداد: هناء الصالح.

برامج ذات طابع متنوع:

برنامج صباح الخير: برنامج اجتماعي عام.

من تقديم مجموعة من الإعلاميين الشباب على قناة سما السورية.

برنامج كلاسيكو: برنامج رياضي متطور.

إعداد وتقديم : مخلوف الناعمة.

استقبال تردد سما السورية عبر القمر الصناعي النايل سات 2019

Advertisements

يمكن لعشاق قناة سما السورية متابعة القناة عبر التتردات المذكورة بالاسفل على القمر النايل سات ،يمكنكم التمتع بمشاهدة القناة من خلال إدخال التردد الصحيح لها عن طريق جهاز الريسيفر:

تردد قناة SAMA TV السورية القمر التردد معدل الترميز معامل التصحيح الاستقطاب النايل سات 10921 11177 27500 5/6 عمودي Eutelsat 8 West B 11179 27500 5/6 (H)

تردد بديل فى حال توقف الأول عن تردد قناة سما السورية :

القمر التردد FEC نايل سات 12603(v) 5/ 6

تردد سما سورية مدار بدر 4

القمر التردد FEC والجوده عرب سات 11678 H 5/6 SD

اخبار قناة سما السورية على الإنترنت

يمكن لعشاق قناة سما السورية متابعة القناة عبر صفحاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، لمعرفة مواعيد إذاعة برامجها المتنوعة ، ويمكن مشاهدة البث المباشر لقناة سما السورية من خلال رابط الموقع الرسمي لقناة سما السورية كما يمكنكم التمتع بمشاهدة القناة من خلال إدخال التردد الصحيح لها عن طريق جهاز الريسيفر.

مستمرين ومعكم عبر التحديثات لتقديم أحدث ترددات قناة سما السورية 2019 على مدار الساعة، وفي حال حدوث تعديل أو تغير على تردد القناة سوف نكون أول من نخبركم به، فتابعونا