استقبال بث ترددات قنوات أبل APPLE التفاحة الجديدة على نايل سات سبتمبر 2019 “كوميدي .. توادي...

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ترددات قنوات أبل APPLE الجديدة والتي دخلت لتنافس بقوة مع القنوات الفضائية للأعمال الدرامية، فقد بدأت شبكة قنوات أبل بدأت بثها مؤخراً وهي باقة متميزة من القنوات الترفيهية الجديدة، حيث يتنوع محتواها الإعلامي، لتغطي العديد من نوعية الأعمال الدرامية من مسلسلات أفلام، ومع تزايد الإقبال والبحث عن باقة قنوات أبل، كان لزاماً عليا إعداد هذا التقرير الشامل عن جميع ترددات قنوات أبل APPLE على القمر نايل سات، أما عن اللوجو الخاص بقنوات أبل هو يرمز إلى تفاحة بعدة ألوان حسب اسم القناة، لذلك فكل قناة لها لون تفاحة يميزها، أما عن باقة القنوات فتشمل 7 قنوات تقدم العديد من الأعمال الدرامية من مسلسلات عربية وتركية مدبلجة، وكذلك تقدم الأفلام العربية، كما تقدم الباقة الكثير من الأعمال الكوميدية المتميزو.
لذلك فقد استحقت شبكة قنوات أبل أن تتربع على عرش قنوات الدراما في فترة وجيزة، كما اكتسبت قنوات أبل شهرة واسعة سواء كان مصريا أو عربيا، فهي منذ نشأتها قنوات ترفيهية، استطاعت جذب مشاهديها بتنوع محتواها وتميزه، وتجدر الإشاراة أن باقة قنوات أبل تبث محتواها الإعلامي من خلال القمر نايل سات على الموقع المداري west 7، كما يمكن أيضا استقبال إشاراة قنوات أبل على القمر يوتل سات على الموقع المداري west 8 وذلك بدون أي تعديلات بطبق استقبال النايل سات.
ترددات قنوات أبل APPLE الجديدة على نايل سات
قنوات أبل الجديدة على نايل سات
تقدم شاشة قنوات أبل العديد من القنوات الفضائية المتنوعة، فهي باقة تُشبع رغبات جميع الفئات الغمرية وجميع الأذواق، فالباقة تحتوي على قنوات عديدة، أما عن باقة القنوات فهي كما يلي:
- قناة ابل حكايات.
- قناة أبل سنيما.
- قناة أبل مسلسلات.
- قناة أبل تركي.
- قناة أبل زمان.
- قناة أبل اليوم.
- قناة أبل كوميدي.
ترددات قنوات أبل APPLE الجديدة
أهم ما يميز قنوات أبل هو قلة الفواصل الإعلانية وقصر مدتها بالمقارنة بالقنوات المنافسة، وهذا كان سبب مباشر لزيادة نسبة المشاهدة والبحث الدائم عن تردد القناة، خاصة مع الملل من الفقرات الإعلانية الطويلة على القنوات الأخرى.
تردد مجموعة قنوات ابل Apple الجديدة على نايل سات
|اسم القناة
|التردد
|الاستقطاب
|الترميز
|ابل أفلام Apple Aflam
|11179/11177
|افقي h
|27500
|ابل سينما Apple Cnima
|11179/11177
|افقي h
|27500
|ابل كوميدي Apple Comedy
|11179/11177
|أفقي h
|27500
|ابل دراما Apple drama
|12563/12562
|رأسي v
|27500
|Apple Today ابل اليوم
|11179/11177
|أفقي h
|27500
|Apple Hkayat أبل حكايات
|11179/11177
|افقي h
|27500
تردد قناة أبل كوميدي
هي قناة متخصصة بعرض الأعمال الكوميدية سواء كانت مسلسلات أو أفلام أو أعمال مسرحية، فهي قناة من أهم القنوات الكوميدية على النايل سات، كما تعرض القناة أيضا العديد من المواقف الكوميدية، أما عن شعار القناة فهي التفاحة الخضراء.
تردد قناة أبل توادي Apple Today
هي قناة متخصصة بعرض المسلسلات التركية المدبلجة للغة العربية، كما تتميز أيضا بتقديم أفضل المسلسلات والأفلام الدرامية العربية، أما عن شعار هذه القناة المميز فهو شعار التفاحة الفضية Apple Today.
تردد قناة أبل سينما Apple Cinema
هي قناة متخصصة بعرض محتوى متميز من الأفلام العربية الشهيرة والتي حققت نجاحاً جماهيرياً، كما تقدم القناة الأفلام القديمة الأبيض والأسود، وذلك بجانب الأفلام الجديدة وتتميز هذه القناة بشعار التفاحة الذهبية Apple Cinema
تردد قناة أبل حكايات Apple Hekayat
هي قناة متخصصة في عرض محتوى درامي، وتقوم بعرض الأعمال الدرامية المصرية والعربية، وتتميز بشعار التفاحة البنفسجية Apple Hekayat.
ترددات قنوات أبل أفلام Apple Aflam
هي قناة متخصصة بعرض الأفلام العربية على دون انقطاع طوال اليوم، وتظهر على قنوات الرسيفر باسم Apple Aflam وتقدم العديد من الأفلام المصرية القديمة والجديدة.
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وبذلك نكون قد أوجزنا بالشرح الوافي لقنوات أبل وتردداتها على القمر نايل سات، ويسعدنا تلقي استفساراتكم عن ترددات أي قنوات أخرى، ونتمنى لكم دائما مشاهدة ممتعة.